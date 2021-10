El actor Jerónimo Cantillo participará en ‘Rebelde’, de Netflix

Netflix anunció una nueva versión de la popular telenovela ‘Rebelde’. La producción original de ‘Televisa’ estuvo durante varios años en las pantallas de América Latina. Contó con 435 capítulos.



Ahora la plataforma de ‘streaming’ lanzará su ‘remake’, en el cual estará Jerónimo Cantillo, actor colombiano.



Jerónimo, de 27 años, nació en Valledupar. Sin embargo, tuvo que salir de aquella ciudad producto de un atentado: Milcíades Cantillo, político y padre del actor, fue asesinado en 1995. Él, entonces, fue criado entre Santa Marta y Bogotá.

Incluso vivió un tiempo en Estados Unidos y, con acordeón al hombro, paseaba las calles de Nueva York.



“En un principio yo no hablaba ni cinco de inglés y yo me ponía con el acordeón a improvisar cositas. (...) Ponía el estuchito del acordeón, pero no para que me dieran plata”, bromeó hace algunos años en entrevista con ‘Bravíssimo’, de ‘CityTv’.



El joven dijo que sus planes estaban fuera del país. Sin embargo, presentó un casting para encarnar a Kaleth Morales en la telenovela ‘Los Morales’, del canal ‘Caracol’. Se quedó con el papel y enfocó su camino de lleno en la actuación.

“Mi sueño era esto: poder compartir con artistas. Ser terco y hacerle caso a mi corazón”, comentó.



Él ha participado en otras producciones como ‘Verdad Oculta’ y ‘Tormenta de Amor’. Ahora dio otro salto más en el mundo artístico: será parte de la nueva versión de ‘Rebelde’.

A finales de 2020 cambió su ‘look’, según las imágenes que compartió en redes sociales. Pasó del cabello negro a un corte en ‘siete’ con tinte rubio. Lo hizo para ser parte de la producción.



“¡Familia! ¡Estoy feliz de anunciarles que soy parte de la nueva generación de Rebelde!”, escribió a principios del mes de marzo en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 656 mil seguidores.

En las últimas semanas de septiembre subió más imágenes de su participación, además de compartir con sus seguidores el tráiler de la serie. Allí viste con falda, blazer rojo, camisa y corbata.



El colombiano encarnará a Dixon y estará al lado de los actores juveniles Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Andrea Chaparro, Franco Masini, Lizeth Selene, Giovanna Grigio y Alejandro Puente.

“Este es solo el principio de un hermoso proyecto hecho con amor, respeto y agradecimiento…Ya quiero que puedan disfrutar esta historia”, escribió Jerónimo.



La serie no tiene fecha exacta de estreno, pero llegará a la plataforma en 2022.

