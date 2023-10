Este era el legado por el que Matthew Perry quería ser recordado

Matthew Perry, reconocido en todo el mundo por su papel como 'Chandler' en la serie 'Friends', falleció el pasado sábado a la edad de 54 años. Su cuerpo sin vida fue descubierto en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.



Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido esclarecidas, fuentes no oficiales sugieren que podría haber muerto por ahogamiento.

A pesar de su extensa carrera en la industria del cine y la televisión, Matthew Perry será inmortalizado principalmente por su personaje en la serie de los noventa. Sin embargo, el propio actor expresó en vida su deseo de que su legado no se redujera únicamente a este rol.



Hace casi un año, en noviembre de 2022, Perry concedió una entrevista a Tom Power en la que abordó sus luchas contra la adicción al alcohol y a los medicamentos controlados. Durante la conversación, compartió su compromiso de ayudar a otros a liberarse de las mismas trampas en las que él estuvo atrapado en el pasado.



"He tenido muchos altibajos en mi vida, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás?', siempre diré: 'Sé cómo hacerlo'. Lo hago siempre que puedo, en grupos o de manera individual. Además, fundé la Casa Perry en Malibú, un centro de vida sobria para hombres", dijo con sinceridad.

Matthew Perry anhelaba ser recordado por su contribución a ayudar a otras personas una vez que partiera de este mundo. Afirmó: "Cuando muera, sé que la gente hablará de 'Friends', y estoy contento por haber hecho un trabajo sólido como actor; pero cuando muera, en lo que respecta a mis logros, sería bueno si 'Friends' figurara muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero sería bueno".



Detalles de la muerte de Perry

Las causas exactas de su muerte siguen siendo un enigma. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 28 de octubre pasado. Informes oficiales indican que no se encontraron sustancias ilícitas en la escena, pero la posibilidad de un ahogamiento accidental se maneja como una teoría plausible.

Hasta ahora, la información disponible es limitada, ya que las autoridades han decidido postergar el informe oficial hasta que se completen pruebas cruciales, incluyendo un análisis toxicológico y una investigación más exhaustiva, lo que podría llevar varias semanas, según el sitio 'TMZ'.



El único dato destacable de la autopsia hasta el momento es que Perry falleció en su domicilio y que su cuerpo está listo para ser entregado a su familia.

En cuanto a los arreglos funerarios, la familia no ha proporcionado detalles específicos, pero expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas en este difícil momento a través de un comunicado que dice: "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él, y apreciamos la tremenda efusión de amor".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.