Este es el crucero que será 5 veces más grande que Titanic y se dividirá por 'barrios'

En un ambicioso proyecto, Royal Caribbean avanza hacia la finalización del 'Icon of the Seas', el crucero más grande del mundo, previsto para enero de 2024. Este coloso marino, cinco veces mayor que el histórico Titanic, promete ser una revolución en el sector de los cruceros.



A diferencia de sus predecesores, el 'Icon of the Seas' minimizará su impacto ambiental, reduciendo significativamente las emisiones de gases contaminantes.

La decisión de construir esta monumental embarcación surge como respuesta a la dependencia continua del sector de cruceros en combustibles fósiles. Aunque no es un barco eléctrico, el 'Icon of the Seas' representa un gran avance en la sostenibilidad marítima, ya que está propulsado por gas natural licuado (GNL), siendo hasta un 24% más eficiente que otros cruceros del mismo segmento.



Con una eslora de 365 metros, una manga de 48 metros y un calado de 9,1 metros, el 'Icon of the Seas' es una verdadera proeza de la ingeniería naval. Su construcción, llevada a cabo en el astillero Meyer Turku en Finlandia, ha demandado más de 900 días de trabajo meticuloso.



Royal Caribbean Group regresó a Colombia después de 10 años. Foto: iStok

El diseño del buque es igualmente impresionante. Con 18 cubiertas destinadas a pasajeros, el crucero albergará siete piscinas, 40 restaurantes y múltiples 'barrios' temáticos, ofreciendo una experiencia única e inmersiva a bordo. Se espera que el 'Icon of the Seas' acoja a 5.610 pasajeros, marcando un hito en la industria de los cruceros tanto por su tamaño como por su enfoque ecológico.

