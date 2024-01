Este año nuevo no sería el 2024, según historiadores se cambió la fecha

El 1 de enero inicio el año 2024 después de Cristo, sin embargo, algunos historiadores se han dado cuenta de que el mesías del cristianismo no habría nacido hace 2.024 años, sino que esta cifra se debe a un error en el cálculo.

Según el medio 'CNN', esto se puede deberse a que las primeras generaciones de cristianos no contaban los años tomando como referencia la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el Imperio Romano tenían diferentes criterios para llevar las cuentas de los años, como la fundación de roma, qué edición de las olimpíadas se celebraba o la proclamación de los cónsules que gobernaban en ese momento.



"Cuando ya llevaban varios siglos de cristianos, se dieron cuenta de que (la fecha del nacimiento de Jesús) era una buena referencia, pero no sabían cuándo había nacido exactamente", le comentó Lorena Pérez Yarza, profesora de Historia de las Religiones en la Universidad Carlos III e investigadora posdoctoral, al medio ya mencionado.



Por esta razón, algunos historiadores exploraron la búsqueda de referencias en textos religiosos e históricos, examinando, por ejemplo, los censos y las cronologías de gobernadores.

El nacimiento del mesías debía ubicarse dentro de los años del reinado de Herodes en Judea. Foto: iStock

En ese sentido, descubrieron que Dionisio el Exiguo, un monje sirio que residía en Roma y tenía habilidades matemáticas, realizó algunos cálculos. Hacia el año 532 d.C., llegó a la conclusión de que Jesús había nacido en el año 754 ab urbe condita. Sugirió que este año se denominara como 1 anno Domini, traducido al español como el año 1 del señor. Esta designación se propagó con el tiempo, aunque no de manera simultánea en todos los territorios.



Según el mismo medio, siglos más tarde, los eruditos identificaron "inexactitudes históricas", al rehacer los cálculos. Concluyeron que Jesús no vio la luz en la transición del año 1 a.C. al 1 d.C., sino posiblemente tres años antes de la llamada era de Cristo, o, según la académica, "en el tres antes de sí mismo".



Uno de los puntos clases para hacer los cálculos fue el mandato de Herodes. El relato bíblico en el evangelio de Mateo relata que, durante el nacimiento de Jesús, Herodes ordenó la ejecución de los niños menores de dos años en Belén para eliminar a un recién nacido designado como "el rey de los judíos". En ese sentido, el nacimiento del mesías debía ubicarse dentro de los años del reinado de Herodes en Judea.



El conteo de los años tiene una gran peculiaridad, pues no tiene un año 0. Foto: iStock

Cuando se detectó el error de cálculo, el conteo de los años estaba consolidado y extendido, por lo que se decidió no hacer modificaciones.



Además, el conteo de los años tiene una gran peculiaridad, pues no tiene un año 0. Esta particularidad puede generar complicaciones matemáticas, como le señaló la Universidad de Valencia a 'CNN'.



"Si la temperatura varía de 4 grados bajo cero a 4 grados sobre cero, el incremento es de 8 grados. Sin embargo, entre el año 4 a.C. y el año 4 d.C., no han transcurrido 8 años, sino solo 7", explicaron.

