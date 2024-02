Estatua de J Balvin fue inaugurada en Medellín: así se ve el monumento

En los últimos días, se supo que el reguetonero, J Balvin tendría una estatua en Medellín, esto en honor a sus logros en la industria de la música. El anuncio se realizó pocas semanas después de que en Barranquilla, se inaugurará una estatua gigante, que busca enaltecer a Shakira, hija de esta ciudad.

J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, es un cantante colombiano, que se conoce artísticamente como J Balvin. El artista nació en Medellín y en los últimos años ha sido referido popularmente como ‘Príncipe del reguetón’.

Le puede interesar: ¿Cuántos centímetros mide un pene pequeño? Esto dice la ciencia

“Es un regalo a la ciudad, el comienzo de la Ruta del Talento, esto va a ser un gran evento de ciudad, va a ser algo muy bonito”, le dio al medio de comunicación ‘El Colombiano’, José Alexander Sánchez, quien además, es uno de los líderes de la iniciativa que pretende integrar en el futuro a otros artistas y se llamará ‘Ruta del Talento’.



Se sabe que esta iniciativa tiene como principal objetivo exponer y homenajear a los artistas más reconocidos de Antioquia y Colombia, además de esto, la ‘Ruta del Talento’ también busca impulsar la economía y aplaudir el talento local.



Se sabe que la obra fue instalada en uno de los bares ubicado en ‘El Poblado’ o ‘Provenza’, además, que la estatua busca romper con los esquemas tradicionales y su elaboración estuvo a cargo del artista y escultor, Jhon Fitzgeral.

Así es la escultura hecha en homenaje a J Balvin ubicada en un bar restaurante del Parque Lleras en Medellín. Ah bue jajajaja 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FywLdij7VK — Diego Báez (@DiegoBaez) February 3, 2024

J Balvin tendrá una estatua en Medellín.



— La inauguración está pronosticada para el proximo 2 de febrero y estará ubicada en el centro del parque Lleras. pic.twitter.com/06lH75Uwsf — ⚡️J Balvin Charts (@JBalvinCharts) January 14, 2024

También puede leer: Éxito lanza promociones de hasta 45 % de descuento en electrodomésticos y celulares

La gigantesca imagen, de tres metros de altura, fue inaugurada el pasado viernes 2 de febrero y en el evento se contó con la presencia del escultor Jhon Fitzgeral, algunos empresarios que apoyaron la iniciativa y varios artistas locales.



De igual modo, en varias entrevistas el artista encargado de la imagen aseguró que: “Está hecha en lámina de hierro secuenciado, multidimensional (hermenéutica), que tiene luces de colores y códigos QR con información del artista y videos de algunas de sus canciones”.



Así mismo, Jhon Fitzgerald le dijo a Caracol Televisión que J Balvin no ha sido contactado por los empresarios y no tiene conocimiento de los detalles de la escultura, pues el grupo de empresarios promotores de la iniciativa ‘Ruta talento’ quieren darle una sorpresa al paisa.



Vale la pena mencionar que como lo dijo el escultor Jhon Fitzgerald, la imagen no cuenta con la aprobación y autorización de J Balvin, pues hasta el momento se desconoce si el reguetonero se ha pronunciado sobre este homenaje que le realizan algunos empresarios de su ciudad natal.

Facebook Twitter Linkedin

Las imágenes se conocieron por redes sociales. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Las imágenes se conocieron por redes sociales. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Las imágenes se conocieron por redes sociales. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales.

Más noticias en EL TIEMPO