Estatua de J Balvin en Medellín: se conocen nuevos detalles del monumento al cantante

En los últimos días, se supo que el reguetonero, J Balvin, tendrá su estatua en Medellín, un grupo de empresarios que buscan incentivar el turismo en la ciudad realizará una ‘Ruta talento’, donde buscan exaltar a grandes personalidades antioqueñas y colombianos, que se han destacado en la música y el entretenimiento en general.

La estatua de J Balvin, se suma a la de Shakira, en Barranquilla; la de Juanes, en Carolina del Príncipe, Antioquia; Diomedes Díaz, en Valledupar; Carlos Vives, en Valledupar, entre otras. Estos monumentos son realizados para homenajear los aportes de los cantantes en la industria musical de Colombia y el mundo.

Sobre la escultura se sabe que está siendo elaborada por el artista, Jhon Fitzgerald, y será inaugurada el próximo 2 de febrero, en el parque Lleras, ubicado cerca a reconocidos sectores como El Poblado y Provenza, en la capital antioqueña.



En una reciente entrevista, que el escultor tuvo en Caracol Televisión, reveló nuevos detalles sobre la estatua que busca homenajear a J Balvin, quien se ha destacado internacionalmente en el mundo de la moda y el reguetón.



En la entrevista, se conocieron detalles de la fabricación, también, Jhon Fitzgerald, el escultor encargado, mencionó que será una figura que medirá alrededor de tres metros de altura y tiene dos toneladas de peso, además, indicó que está siendo realizada en lámina de cuatro milímetros.



Además, mencionó que este monumento no está siendo realizado por ninguna entidad pública, sino que nace de la iniciativa de un grupo de empresarios del sector que buscan atraer turismo a la zona, bajo la denominada ‘Ruta talento’.

De igual modo, vale la pena mencionar que la ‘Ruta talento’ no solo tendrá la estatua de J Balvin, sino que también otros artistas de Medellín serán homenajeados, hasta el momento se desconoce quiénes serán los siguientes en recibir su escultura.



“Está hecha en lámina de hierro secuenciado, multidimensional (hermenéutica), que irá con luces de colores y códigos QR con información del artista y videos de algunas de sus canciones”, dijo Jhon Fitzgerald, en una entrevista al medio de comunicación ‘El Colombiano’.



Así mismo, Jhon Fitzgerald, le dijo a Caracol Televisión que J Balvin no ha sido contactado por los empresarios y no tiene conocimiento de los detalles de la escultura, pues el grupo de empresarios promotores de la iniciativa ‘Ruta talento’ quieren darle una sorpresa al paisa.



Para la inauguración, los empresarios encargados de la ‘Ruta talento’ planean una celebración con alrededor de 1.000 personas en el parque Lleras, se sabe que aunque será gratuito, la entrada será con boleta de acceso, con el principal fin de controlar el aforo del lugar.

