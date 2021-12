La historia detrás de los Illuminati, los masones y más sociedades secretas

Aunque suelen utilizarse de forma absurda como sinónimo de conspiración, las sociedades secretas han sido históricamente una tendencia de ciertos grupos poblacionales para unificar sus intereses e ideas en nichos de culto.



Y si bien bajo esa figura se han conformado organizaciones filosóficas que han intentado debatir el destino de la sociedad, también es cierto que se han estructurado sectas que, al mejor estilo de los criminales, han aprovechado el sigilo para irradiar las ideas más oscuras.



(Además: El amor es ciego: siete personas estafadas durante años por falsas parejas).



Conozca algunas de las sociedades secretas más famosas que han existido.

Los Illuminati

El 'Ojo de la Providencia' es un símbolo que se ha relacionado con los Illuminati y los masones. Foto: iStock

Aunque hoy por hoy la primera impresión de los Illuminati sea la de celebridades que ‘definen las cuerdas del mundo’ en la clandestinidad (producto de rumores infundados y bulos), la historia de quienes fueron los verdaderos Illuminati está basada en los principios de la razón.



Fundada a finales del siglo XVIII por Adam Weishaupt, un profesor de derecho canónico, esta especie de sociedad secreta tuvo como objetivo primordial promover la idea de la ‘iluminación’ que se sentía para ese entonces en la mayor parte de Europa gracias a la Ilustración.



En ese sentido, según reseñan documentos históricos, se describían también como ‘perfectibilistas’.



(No deje de leer: La verdad de 'Variante ómicron', el cartel de una película del siglo pasado).



Sobre sus alcances no hay mucha información. Se dice que en su momento de auge llegaron a existir alrededor de 2.000 miembros.



Algunas fuentes han dicho que entre sus preceptos principales estaban ideas progresistas como la noción del aborto, la secularización y el derecho a una muerte digna.



Lo cierto es que el grupo fue desmantelado en 1785 por una orden del duque de Baviera que prohibía la formación de sociedades secretas y la organización de los Illuminati.

Los masones

La masonería ha despertado el rechazo de ciertos sectores de la sociedad a lo largo de la historia. Foto: AFP

A la par de los Illuminati, los masones han sido otro de los grupos sociales deformados por las conspiraciones.



Aunque en las mentes ‘demasiado creativas’ se ha llegado a culpar a este colectivo de las peores catástrofes de la humanidad, los masones son una organización de cierto carácter moral que se podría ver como toda una institución por el andamiaje estructural que contiene su figura.



La masonería moderna surgió a comienzos del siglo XVIII en Europa.



En la actualidad, según la cadena británica ‘BBC’, se estima que existen al menos seis millones de miembros en el mundo.



(Siga leyendo: Video: la caricatura que muestra a Maduro como el ‘Superman’ de Venezuela).



No hay una definición exacta de sus objetivos. El consenso general habla de que son una organización mayoritariamente de hombres con unas reglas de conducta establecidas y una simbología jerárquica importante.



Por algunos escritores que han compartido detalles de sus ritos, se conoce que entre sus condiciones está creer en un dios, sin importar cuál sea.



En Colombia existen varias logias (grupos básicos de la sociedad) en las que, se dice, debaten sobre problemas nacionales e internacionales.



Debido a que, por ejemplo, la información de algunas de sus sedes en el país es de conocimiento público se ha dicho que esta no es una sociedad secreta, sino discreta.

La hermandad de la muerte

Se dice que es una de las 'Tres Grandes' sociedades secretas del sector universitario en estados unidos. Foto: AFP

También conocida como ‘Skull and Bones’ (Calavera y huesos), esta sociedad secreta ha sido una de las más explotadas por la cultura popular.



Por lo que se ha sabido, fue fundada a comienzos del siglo XIX en el seno de la prestigiosa universidad estadounidense de Yale.



Según se dice, las mentes más brillantes y elitistas de ese claustro integran el grupo.



Sin embargo, es relativamente poca la información que se tiene al respecto. Incluso muchos han dudado, si no de su existencia, al menos de su alcance e importancia.



Precisamente, sobre el halo de su misterio, durante una entrevista en 2004 del entonces presidente George W. Bush con el fallecido periodista norteamericano Timm Russert, el tema salió a flote.



El reportero de ‘NBC’ le preguntó si había conocido a John Kerry, quien era su competidor para las elecciones de ese año, en el claustro universitario.



Ante la negativa de Bush, Russert le inquirió:



“Pero ustedes dos estuvieron en Skull and Bones, la sociedad secreta…”.



“Es tan secreta que no podemos hablar sobre ella”, respondió Bush.



“¿Qué significa eso para América?, los teóricos de conspiración se volverán locos”.



“Estoy seguro de que lo son. No lo sé. No he visto páginas web todavía”, cerró el hoy exmandatario entre risas, según se lee en la transcripción oficial del diálogo.



(Además: Estos son los videos en YouTube que más vieron los colombianos en 2021).

Los Abakuá

Aunque su epicentro se ha rastreado en Cuba, no se descarta que existan grupos similares en África. Foto: AFP

La sociedad secreta Abakuá tuvo su origen en Cuba, a comienzos del siglo XVIII, gracias a los esclavos que llegaron de África.



Según la antropóloga local Lydia Cabrera, el grupo surgió con una doble vocación: una conocida y otra oculta.



En la pública, la idea era prestar ayuda económica a los individuos que pasaran momentos de necesidad con dinero de un fondo común.



En secreto, el objetivo era protegerse “por medio de una alianza con poderes espirituales”.



En el ritual de iniciación, los interesados se dibujaban ciertas líneas en el cuerpo que hacían las veces de ‘lazos’ con sus antepasados.



Aunque habían llegado a la vida gracias a una mujer, la sociedad, apuntó Cabrera en 1969, estaba compuesta exclusivamente por hombres.



Si bien todo indica que la sociedad ya terminó, algunas fuentes reseñan que todavía hay reductos de los abakuá en la isla.



(Además: Video: Messi hace respetar el lugar de su esposa en gala del Balón de Oro).

El club de los suicidas

Aparentemente, según se dice, el grupo habría estado inspirado en el dadaísmo. Foto: Berkeley Barb files

Prueba de que no siempre se han escondido motivos trascendentales detrás de las sociedades secretas, vale la pena ver la historia del club de los suicidas.



Este colectivo, fundado en San Francisco, Estados Unidos, tuvo como miembros iniciales a cuatro amigos que decidieron jugar en inmediaciones del icónico Golden Gate para ‘hacerle frente’ a la corriente.



Según se ha dicho, una tarde de 1977, Gary Warne, Adrienne Burk, David Warren y Nancy Prussia aprovecharon un fuerte oleaje para tentar a la muerte sometiéndose al agua agarrados de una cadena de la fortificación del Fort Point.



Como sobrevivieron, decidieron inaugurar 'el club de los suicidas'.



Desde entonces, hasta 1982, protagonizaron todo tipo de actos ‘disruptivos’ y ‘burlescos’. En ningún momento se trató de algo que atentara contra la vida de los propios miembros más allá del titubeante nombre.



Aquel show de sus partícipes desnudos por los teleféricos de San Francisco es uno de los más recordados.



También se dice que, en el afán por causar escozor, llegaron a infiltrarse en movimientos religiosos y políticos.



Lo cierto es que en su caso no hubo ningún dogma fundacional. Tan solo las ganas de ‘atreverse’ y mantener el grupo ‘en secreto’.

