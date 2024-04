Estas son las parejas de algunos de los concursantes del Desafío 2024

El ‘Desafío XX’ volvió acompañar a los colombianos en las noches del Canal Caracol, en esta oportunidad 32 participantes mostrarán sus habilidades para ganar todas las pruebas y así poder avanzar en la competencia. Desde su estreno, a los televidentes no solo les ha llamado la atención las habilidades físicas de los desafiantes, sino también sus historias de vida.

En esta ocasión, le mostramos algunos de los participantes que han mencionado que tienen pareja fuera del programa. Incluso, unos han llamado la atención, al revelar que sus parejas son mayores.

Gamboa

En diferentes ocasiones Gamboa le ha contado a sus compañeros que se encuentra felizmente enamorada de una mujer de 45 años, algo que ha sorprendido a los televidentes, ya que la joven tiene 27 años.

En la primera noche, Gamboa abrió su corazón y le reveló a sus compañeros como conoció a su pareja: “Nos conocimos un viernes a las 10:30 p. m. en plena zona rosa del Poblado. Una camioneta blanca bajó el vidrio y ella me dijo ‘Hola, me gustaría conocerte’”, contó.

Luego de un tiempo ella le pidió que fuera su novia con un enorme oso de peluche.

Juan, el espiritista



Al comienzo del programa Juan llamó la atención de sus compañeros al afirmar que tenía pareja, sin embargo, lo que más sorprendió es que afirmó que ella es mucho mayor y tiene hijos.

Se trata de Claudia Pineda García, quien le lleva 23 años de diferencia, y además de vivir y trabajar junto a ella, le ayuda a criar a sus 6 hijas.

Beba

Desde el inicio del programa la modelo y artista de 25 años ha recibido críticas por parte los televidentes. Ante los malos comentarios, el novio de la desafiante decidió defenderla públicamente.

Andrés Gómez, quien mantiene una relación amorosa con Beba desde hace unos años, utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los comentarios de odio que ha recibido su novia.

"Mi novia está en el Desafío y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real y que hacen que las personas se comporten como ellos quieren y caen en esa trampa", comentó.

Alejo

El concursante de 27 años tiene una relación con Melissa Duque Ospina. Juntos administran un negocio de coctelería-bar, donde Alejo aplica sus habilidades como barman al crear las bebidas. Hasta el momento se desconoce su historia de amor y cuanto tiempo llevan juntos.

Karen

La modelo Fitness nació en Girardot, Cundinamarca, sin embargo, actualmente reside en París, Francia, con su esposo a quien conoció por medio de la aplicación de Tinder.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

