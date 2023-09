Hace pocos días un avión que iba desde Barcelona, España a Atlanta, Estados Unidos tuvo que aterrizar de emergencia en Georgia por un problema con un pasajero que tuvo problemas estomacales durante el vuelo.



Al parecer, todos los que venían en el avión volvían a sus hogares de vacaciones para regresar al colegio, por lo que varios niños se encontraban en él.



Sin embargo, la situación se volvió caótica al notar un horrible olor en todo el avión.

Se trataba de uno de los pasajeros que tenía un problema estomacal y con la urgencia de llegar al baño no lo logró, dejando un camino de eses por todo el pasillo.



Al ver lo que el enfermo había ocasionado, los pasajeros no tuvieron más remedio que pedirle al piloto que se devolviera a Atlanta, ya que todavía faltaban muchas horas de vuelo.



El piloto no dudó en aceptar las peticiones de los demás pasajeros y aterrizó en la ciudad más cercana: Georgia, Estados Unidos.



Uno de los testigos del suceso no dudó en retratar singular situación y estas fueron las imágenes que compartió en redes sociales. (Video fuerte).



Los pasajeros consideraron que tenían que volver por el riesgo biológico que esto implicaba.



Al llegar a Georgia, el personal de limpieza tuvo que arrancar la alfombra del pasillo por completo e instalar una nueva, porque de nada sirvieron los desinfectantes y ambientadores.



Además del penoso momento que pasaron los pasajeros del vuelo, tuvieron una considerable demora para llegar a su destino, puesto que a Georgia llegaron a las 10:40 p.m. y pudieron subir al avión nuevamente a las 2 a.m.



Finalmente, llegaron a Barcelona a las 5:10 p.m. del sábado.



Hasta el momento, se desconoce el destino del pasajero, si se quedó en Georgia o viajó con los demás hasta España, al igual que su identidad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

