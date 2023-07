Tras el estreno de la película 'Barbie' que ha sido todo un éxito no solo en publicidad, sino también en taquilla, las redes sociales están inundadas de las curiosidades que rodean a la muñeca más famosa de Mattel.



La cinta de la directora Greta Gerwing ha incrementado el interés de los fanáticos y algunos internautas por conocer cada detalle de los personajes que interpretan colecciones reales tanto del juguete como de su entorno.

Muchos recuerdan a la Barbie doctora, veterinaria, sirena, profesora, periodista, ingeniera, y otras más, que podían convertirse en lo que quisieran. Si algo intentaba prometer la marca, era crear una muñeca que se identificara con los sueños o los ideales de sus compradores.



"Sé lo que quieras ser" es su característico lema, que hasta ahora ha funcionado desde su creación en 1959, conforme con su popularidad y sus ventas.

Sin embargo, no todos sus lanzamientos han sido exitosos, pues hay Barbies y Kens que en su momento no fueron bien recibidos por los consumidores, generando polémica o simplemente no fueron tan populares, lo que provocó su retiro del mercado.

Barbie Midge

Aunque en el imaginario de la industria es común creer que las niñas pequeñas jueguen a ser mamás con sus bebés de plástico. En 2002, Mattel le apostó a crear una Barbie embarazada, con un vientre desmontable.



No obstante, la muñeca perteneciente al set de 'Familia feliz', donde se incluía a su esposo Allan y a su hijo, Ryan, no fue tan bien recibida. Al parecer, hubo un malestar general por parte de los padres que pensaban que el modelo podría ser contraproducente para la niñez.

Ken Allan

Esta versión fue lanzada por primera vez en 1964, como uno de los mejores amigos de Ken. Tiempo después la marca lo identificó como esposo de Midge, pero, según James Zahn, redactor jefe de 'The Toy Book', este nunca despegó.



"Los niños se centraban más en Barbie sin los personajes complementarios, así que Allan fue y vino", dijo Zahn en entrevista con 'CNN'.

✨ALLAN: Allan fue creado por Mattel y comercializado con el título de “el amigo de Ken” y la única otra presentación fue que “¡también le entraba la ropa de Ken!”. Nada más. En los ’90 se renombro como Alan y fue presentado como esposo de Midge. Se vendió un set de su boda. pic.twitter.com/hnlx7NZCSy — Miranda ~ Tsubame ⭐⭐⭐ (@soundsilogical) July 19, 2023

Barbie – Tanner

En 2006, era común soñar con la colección de Barbie y su perrito. Un golden retriever al que se podía alimentar con piezas diminutas y recolectar hasta sus necesidades.



Sin embargo, Mattel tuvo que detener su distribución, debido a que la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de EE.UU. retiró más de 680.000 sets de Barbie-Tanner en 2007 por dificultades de sanidad con los imanes sueltos de la pieza que recogía las heces del juguete.

Ken arete mágico

Con un atuendo brillante, morado y muy chic, este Ken llegó a ser considerado de la comunidad LGBTIQ+ por algunos consumidores. Pero se dice que no fue el preferido entre los más pequeños porque se pensaba "aburrido". Así que no cumplió las expectativas de venta.

Barbie videocámara

Quizá esta sea una de las colecciones más tecnológicas de la muñeca, pues en su pecho tenía un lente de cámara, que podía grabar todo lo que los niños quisieran desde la "vista de una muñeca".



El mismo año de su lanzamiento, en 2010, el FBI señaló que el ejemplar podría ser aprovechado como una herramienta de pedofilia, de acuerdo con 'Europa Press'.

Ken 'Sugar Daddy'

Su nombre generó controversia entre los adultos, pese a que la marca siempre aclaró que se trataba del padre de Barbie, que venía acompañado de un pequeño yorki blanco llamado azúcar. Aun así, este tuvo que ser retirado de las estanterías.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

