Estas son algunas características de las personas responsables: ¿usted las tiene?

La responsabilidad está ligada con la palabra compromiso, al estar estrechamente relacionada con la unidad de obligación y deber a la hora de hacer cualquier cosa. Esta actitud permite cumplir con tareas en el trabajo, la escuela y la vida, según Javier Míravalles, en su página de 'gabinete de psicología'.

¿Usted es responsable?

Los expertos en psicología explican que ser responsable no solo es hacer las cosas bien y cumplir, sino también admitir los errores con madurez y ser consciente de cada acto y decisión tomada.

De acuerdo con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Lima, Perú, una persona que cumple con esta actitud es alguien consciente del mundo que los rodea y tiene claro sus objetivos.

(Le puede interesar: Consejos para cuidar su salud física y mental durante el 2024).

El doctor en ciencias y técnicas psicológicas Gianluca Francia, graduado de la Universidad de Florencia, explica que la definición puede ser distinta. Por ejemplo, ser responsable ante la familia, el trabajo y el estado. También, ante Dios y sus convicciones.



Además, comparte en el portal 'Psicología online' que se puede comprender como una construcción relacional que transciende a la persona a un horizonte ético.

(A continuación: Hábitos saludables para mantener y mejorar la salud de los adultos mayores).

¿Cuáles son las características de alguien responsable?

El experto comparte algunas actitudes para identificar a una persona responsable. La primera se trata sobre no inventar excusas y no justificar olvidos ni errores, porque un sujeto que este ligado con su compromiso no va a acudir a estas acciones.

Otro punto es que todos se equivocan, pero se aprecia a aquella que reconoce con firmeza sus actos, es honesto, perdona y promete cambiar para ser mucho mejor.

Se respeta a sí mismo, a los otros y sabe manejar problemas

Francia resalta que una persona responsable se respeta a sí mismo, se quiere a él y a los otros. Esta cualidad la marca como la conciencia por el impacto en las acciones en los demás, y aceptar como es cada uno.

(De interés: La verdadera razón por la que algunos siempre llegan tarde; no es excusa).

También, sabe manejar problemas y cómo resolverlos, un individuo que haga esto es capaz de tomar decisiones en momentos de conflicto de manera autónoma y facilita las cosas.

Otras cualidades que resalta el experto es organizar los compromisos, piensa antes de actuar, no pospone sus deberes, son constantes, aplicados, apasionados y centrados en cumplir sus metas.

Hábitos saludables para el nuevo año

Más noticias en EL TIEMPO

Así cambiará la vida de los humanos por la IA en solo cinco años, según Bill Gates

Azafata registró en video a un 'ovni' de color rosa que estaba volando cerca del avión

Estos son los destinos para conocer la nieve en Colombia: ¿cuánto cuesta visitarlos?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO