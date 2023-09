‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 40 del programa de imitación, el jurado inició el cuarto ciclo de eliminación, una de las concursantes que más se ha destacado es la ‘doble exacta de Shakira’ quien nuevamente se robó todos los elogios con su presentación.



‘Yo me llamo Shakira’ interpretó la canción ‘Día de enero’, que fue estrenada el 16 de enero del 2006, cuando la colombiana sostenía una relación con el abogado argentino, Antonio de la Rúa.

“Esa presentación fue un viaje en el tiempo, me llevaste 18 años atrás, con los pies descalzos, como me encanta, como me imagine esta presentación, con una voz de nena, inocente, pero no solo la voz, desde que venías caminando, estabas metida en el personaje y eso me encanta. Una sola cosa y en el buen sentido de la palabra ‘estás poseída’”, le dijo el maestro César Escola.



Por su parte, Pipe Bueno le dijo: “Shak, tuviste unos matices espectaculares, no era sino cerrar los ojos y devolverse en el tiempo, para sentir a una Shakira de esa época parada frente a mí, además con esa ropa que tienes puesta, estabas en el personaje”.

“Lograste poner el ‘erizometro al 100’, te lo merecías hoy, porque mira, para cada tema me encanta que traes el color del pelo, ella es tan versátil en eso, además ella siempre le dedica las composiciones a sus amores, yo creo que aquí era cuando ella estaba enamorada de Antonio de la Rúa y estaba empezando a internacionalizarse, porque con esa ternura, enamorada, cuando diste la vuelta yo vi a Shakira”, le dijo Amparo Grisales.

Tras escuchar a los siete participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación, ‘Yo me llamo Daddy Yankee, Diomedes Díaz y Alejandro Fernández’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ quién le ‘echó los perros’ a Pipe Bueno y realizando su labor escogió a ‘Yo me llamo Raphael’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó cinco millones de pesos.

Datos que posiblemente no conocías sobre Shakira

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

