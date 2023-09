‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



‘Yo Me Llamo Alejandra Guzmán’ realizó una atrevida presentación con el sencillo ‘Mala hierba’, cantó, bailó y realizó un atrevido espectáculo quitándose algunas de sus prendas y entregando un ligero rojo al maestro César Escola.



“Esto es un desastre total”, le dijo Amparo Grisales al finalizar la presentación, agregando: “Tú eres mariachi o normalmente te vistes de mujer, o solo para la presentación de Alejandra Guzmán”, ante las preguntas del jurado, el imitador respondió “solo me visto de mariachi para personificar a Alejandra Guzmán”.

La jurado manizalita continuó diciendo: “esta noche, estás horrorosa, ese maquillaje, yo no sé quién te lo enseñó a hacer, pero hoy eres una máscara miedosa, además la película también está horrible, yo no sé qué te enloqueció de esa forma, si en la anterior presentación estuviste más natural (...) tu actuación fue tan exagerada como el maquillaje, el vestuario y la peluca”.



‘Sinfoni’ eligió al mejor imitador de la noche, dándole el premio a ‘Yo Me Llamo Luis Miguel’, quien al escoger al artista, Amparo Grisales mostró su desacuerdo, asegurando que “la inteligencia artificial está desconectada”.



Por otro lado, el jurado sentenció a ‘Yo me llamo Vicente Fernández, Alejandra Guzmán y Jessi Uribe’, quienes irán a noche de eliminación.

