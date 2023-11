'Estamos mal': 'Yo me llamo Shakira' habló de su noviazgo con doble de 'Elvis Crespo'

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

La competencia está en una de las etapas más exigentes, pues César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



Cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 74 de la competencia, la doble habló de su relación, pues semanas atrás y tras dar a conocer su relación volvió a hablar al respecto, asegurando que ‘no están pasando por un buen momento’.



La ‘doble exacta’ de Shakira interpretó el sencillo ‘Chantaje’ junto a ‘Yo me llamo Maluma’ de la octava temporada, y recibieron elogios por parte del jurado. Sin embargo, al finalizar la presentación, Amparo Grisales le jaló las orejas porque ‘su vestuario estuvo muy pobre’.

Además, César Escola aprovechó la oportunidad para preguntarle los motivos por los que no estaba pasando un buen momento en su relación, la imitadora aseguró que se debía a que ella no le estaba dando atención suficiente a su pareja, el ‘doble exacto de Elvis Crespo’, quien abandonó la competencia semanas atrás.



“Son cosas que pasan en la relación, puede ser que él quería un poquito más de atención y no se la di. Es el trabajo, estar aquí, tiene que entenderlo y lo hizo. ¡Te amo, bebé!”, dijo ‘Yo me llamo Shakira’.



Luego de las presentaciones de los cuatro imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Vicente Fernández, Ryan Castro y Shakira.



Tras lo anterior, el mejor participante de la noche fue elegido por unanimidad y ‘Yo me llamo Gilberto Santa Rosa’ escogió el busto de su artista favorito, que lo premió con un total de 5 millones de pesos.

