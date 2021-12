El amor es ciego: 7 personas estafadas durante años por falsas parejas

Ante una sociedad que ha depositado gran parte de sus esperanzas amorosas en el universo de Internet, algunos maliciosos han aprovechado la ‘libertad’ de la web para fingir identidades, usurpar famosos y hasta cometer las peores estafas.



Las oportunidades que brindan las redes sociales y las aplicaciones de citas para ‘encontrar a la persona ideal’ han sido estropeadas por estos usuarios que, escudados en un correo electrónico, una fotografía y un nombre falso, desarrollan tramas de engaño dignas de una telenovela.



Parejas que eran agentes encubiertos, novias que prometían ser famosas mundiales, hombres que simulan falsas apariencias y amigos que se esconden en cuentas anónimas se cuentan en la lista de las peores mentiras.



Conozca las historias de 7 personas que genuinamente creyeron encontrar el amor por Internet, pero fueron engañadas y, en la mayoría de los casos, estafadas.



‘Le di 800 millones de pesos para que dejara el ejército... pero me dejó a mí’

Según el reporte policial, el hombre de esta historia llegó a decir que estuvo en Afganistán. Foto: AFP

Este año, en la antigua ciudad de Lleida, de la provincia de Cataluña, en España, una mujer fue víctima de los peligros de entablar relaciones con desconocidos por Internet.



Según reportó en mayo la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, una catalana fue víctima de estafa por cuenta de un falso soldado del ejército estadounidense al que conoció a través de Facebook.



Con el hombre, que decía ser español, forjaron un contacto tan estrecho que la solución para materializar la relación era que supuestamente él pagara una indemnización para poder dejar las armas.



Lo iba a hacer, decía, ‘por amor’.

Empujada por el engaño, la mujer depositó en cuestión de un mes más de 180.000 euros (alrededor de 800 millones de pesos colombianos) en una cuenta que supuestamente era de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Ante el sospechoso silencio de su enamorado, una tarde tomó la imagen del hombre y la puso en un buscador de Internet.



“La misma foto era usada en otros perfiles”, concluyeron Los Mossos.



A la fecha, el impostor no ha aparecido.



La recomendación que hicieron las autoridades en su momento fue no entregar dinero ni información delicada a personas desconocidas.

‘Fui novio de Katy Perry por 6 años, pero ella nunca lo supo’

Para el implicado, un supuesto diálogo con la artista durante una gira en Canadá habría sido una prueba contundente para no dudar de la historia. Foto: AFP

La increíble experiencia de Spencer Morrill, un ciudadano estadounidense que aseguró mantener un noviazgo furtivo con la exitosa cantante Katy Perry, se dio a conocer en 2016.



El hombre, quien debe rondar los treinta años, acudió esperanzado al antiguo programa de ‘Catfish’, de ‘MTV’, en el que se trataban casos de relaciones forjadas en Internet, para que le ‘dieran una mano’ para encontrarse con Perry.



Aunque los presentadores le dijeron desde el comienzo que era “una de las cosas más absurdas que habían escuchado”, Morrill decidió continuar porque, entre otras cosas, dijo que habían hablado por teléfono con ella cuando la artista estaba en una gira en Canadá.



De hecho, parecía tan serio el asunto, que Spencer le compró un anillo de compromiso en el que gastó al menos el 25 % de sus ahorros.



Como comprobaron todos los televidentes, no hubo compromiso porque ni siquiera hubo noviazgo.

Harriet, una joven mujer en Inglaterra, a casi 7 mil kilómetros de la casa de Morrill, había ‘suplantado’ a Katy Perry.



Cuando Spencer Morrill la fue a ver, ella tan solo logró reírse de lo ocurrido.



Luego, empujada por los presentadores, explicó que toda la información que le dio sonaba verídica porque ella había sido muy fanática de la cantante.



Aún así, el engañado dijo que eso no podía ser cierto, que la única opción que quedaba era que su novia fuese la Katy Perry real.



“Alguien me envió el enlace de la historia y en realidad no lo leí porque creo que es realmente desafortunado y muy triste", confesó la artista de verdad en una entrevista televisiva.



Hasta ahí ‘llegó’ esa relación.

‘Su imagen era tan real que no podía ser mentira’

En Gales, una mujer, de 40 años, llegó a pedir 35 mil dólares (cerca de 140 millones de pesos) en préstamos para ayudar al que fue su novio por videollamadas durante más de dos años.



Según pudo registrar la cadena británica ‘BBC’, la afectada y su victimario se conocieron a través de una página de citas.



El hombre, identificado como un reputado empresario de Dallas, en Estados Unidos, no daba ninguna muestra de ser falso.



Todos los días, dijo la afectada, se veían a través de la cámara de sus dispositivos.



Lo que vino a descubrir la Policía es que el sujeto tomó una foto de Internet y la manipuló tecnológicamente para que se moviera de forma creíble en la aplicación de llamadas.



Ese era su ‘truco’.

El sujeto llegó a incluir fotos de otras personas en su farsa para concretar la estafa. Foto: iStock

Al sujeto de la imagen alterada, la mujer llegó a darle el dinero necesario para auxiliarlo en accidentes y varios inconvenientes legales.



Una vez en la que el hombre supuestamente atropelló a una joven en Dubái, le envió más de 20 millones de pesos.



En otra oportunidad, acusando una detención por evasión de impuestos, la afectada le envió más de 70 millones.



Lo peor de todo es que el dinero siempre provino de préstamos crediticios.



Por eso, actualmente, de acuerdo con el informe periodístico, la mujer tiene dos trabajos y busca un tercero para poder recaudar el dinero que adeuda por culpa del estafador.

‘Mi supuesto novio era en realidad mi mejor amiga’

En 2011, una joven británica de 15 años entró a Facebook y aceptó la solicitud de amistad de un supuesto joven filipino: Kye Fortune.



Durante más de dos años, intercambiaron mensajes y llamadas telefónicas.



Lo más extraño es que, aunque vivían en la misma ciudad, pasaron más de 500 días sin verse.



Ante la pregunta de la adolescente sobre esa situación, Fortune respondía que era por pena. Según dijo, le avergonzaban unas cicatrices que tenía en su rostro.



La idea de tener un encuentro sexual los llevó a concretar una cita en un hotel en la que ella debía asistir con los ojos vendados.



Sorprendentemente, así fue.

El supuesto 'anonimato' que ofrecen las redes sociales ha sido explotado por todo tipo de delincuentes. Foto: iStock

En la que se supone que fue la décima cita de ese tipo, la joven decidió quitarse la venda de los ojos.



La sorpresa la dejó perpleja.



Su supuesto novio en realidad era su mejor amiga, quien con deplorables artilugios había concretado el macabro plan.



Según llegó a decir la señalada, esa, a su juicio, era la única forma de ser 'más que amigos' con ella.



Finalmente, Gayle Newland, como se llama la victimaria, fue condenada a 6 años y medio de prisión por tres delitos relacionados con agresiones sexuales.

‘Me conocía tan bien que resultó ser un agente de la Policía’

A finales del siglo XX, Rosa, una joven activista medioambiental se enamoró perdidamente de un hombre que conoció ‘casualmente’ en un bar de Londres y que se presentó como Jim Sutton.



“Parecía mi alma gemela... parecía ser una especie de prototipo que ni siquiera sabía que estaba buscando", contó sobre esa sorprendente ‘conexión’ a la ‘BBC’.



Ante semejante ‘coincidencia de destinos’, entabló una primera relación de 10 meses junto a Sutton.



El tiempo no fue mayor porque el hombre le pidió un tiempo para viajar a Sudáfrica y “reordenar sus pensamientos”.



En ese entonces, impulsada por la duda, Rosa viajó a Sudáfrica con fotos de Jim e indagó por las calles si alguien sabía de su existencia.



La respuesta fue sorprendente: nadie lo había visto.

Según su relato, en el año 2000, la mujer pasó tres meses en Sudáfrica buscando al sujeto. Foto: istock

De regreso en Reino Unido, siguió preguntando de todas las formas posibles hasta que, según dice, dio con una unidad de agentes encubiertos de la policía.



Aunque allí no le informaron sobre su existencia, dos días después, sorpresivamente, Sutton reapareció y le contó ‘la verdad’.



Él sí era un investigador, pero no tenía que ver con su grupo de activistas, le habría dicho.



Rosa le creyó, retomó la relación, se casaron y tuvieron dos hijos.



Con el tiempo, se divorciaron porque Sutton era “controlador y manipulador”.



El policía encubierto, reportó la ‘BBC’, negó las acusaciones.

‘Envió dinero por 3 años a su supuesta novia a distancia, pero era su vecina’

La situación se presentó entre 2018 y 2021. Foto: iStock

En septiembre de este año, este medio registró la historia de Xiao Lu, un ciudadano chino, de 28 años, que llegó a darle 60 millones de pesos a una mujer que, aunque creyó que era su pareja, realmente era su ‘vecina’.



El afectado conoció a la mujer en una tienda de objetos de segunda mano.



Lo que en principio fue un acercamiento comercial, luego se fue transformando en un nexo cercano que llevó a que fuesen lo más similar a dos novios ‘unidos por el amor y separados por la geografía’.



Lu estaba en Hangzhou y ella, conocida como Xang, estaba en Fuyang, a más de 600 kilómetros de su casa.



La distancia no importó cuando la mujer le dijo que la iban a obligar a casarse con otra persona.



Hasta allá llegó él.

Después de esperar por cerca de un mes a que Xang le diera alguna ‘señal de vida’ en Fuyang, una supuesta tía de ella apareció en escena y se convirtió en el ‘puente’ entre ambos.



Aunque no le ayudó a verla personalmente, la mujer, por pedido de la propia ‘novia’, se fue a vivir con Lu.



Así pasaron cerca de tres años en los que ambos compartieron techo mientras seguía hablando por mensajes con su supuesta enamorada.



Entre lo que hablaba con Xang, resaltó la idea de poder casarse con ‘todos los juguetes’.



De tal forma, el enamoradizo le consignó 100 mil yuanes (cerca de 60 millones de pesos colombianos) para hacer el sueño realidad.



Luego, cuando a la tía se le cayó el celular, todo se desmoronó.



Buscando llevar el equipo a un servicio de mantenimiento, Lu leyó los mensajes del teléfono con la pantalla rota.



Lo que encontró fue bastante crudo: su supuesta novia era la misma mujer que vivía bajo su techo.



El hombre acudió a la Policía local para interponer la denuncia.



Al ser interrogada, la mujer aceptó que estafó a más hombres y que el dinero para el supuesto matrimonio lo había gastado en otros asuntos.

La mujer fue detenida en agosto de 2021. Imagen de su comparecencia ante las autoridades. Foto: 'The Paper'.

Según dijeron en su momento las autoridades a los medios locales, hay que prestar mucha atención a las conversaciones con extraños, decir no a los pedidos de dinero y, si es el caso, denunciar.

‘Creyó por 15 años que su novia era la supermodelo Alessandra Ambrosio’

El jugador y la supermodelo brasilera. Foto: GDA

La noticia del engaño del que fue víctima el voleibolista profesional Roberto Cazzaniga puso de relieve que cualquiera puede sufrir una estafa cibernética.



Durante 15 años, mediante llamadas y mensajes en redes sociales, el hombre pensó que mantenía una relación con la reconocida modelo brasileña Alessandra Ambrossio.



Enamorado, Cazzaniga llegó a hacerle obsequios y enviarle dinero por un total de 700.000 euros (más de 3 mil millones de pesos colombianos).



Lo que no se esperaba es que, como le ayudaron a comprobar sus amigos cercanos, todo había sido una rotunda estafa.

Cuando los investigadores encontraron a la estafadora que se hacía pasar por Ambrosio, descubrieron que en realidad se trataba de una mujer llamada Valeria, que vivía en Cerdeña y tenía 50 años.



“Tengo tantas deudas que no es tan fácil 'despertar del coma'", concluyó el afectado en un programa de televisión en Italia.

