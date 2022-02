Desde que Netflix estrenó el pasado 7 de febrero el documental 'El estafador de Tinder', su protagonista, el israelí Simon Leviev, no ha parado de dar de qué hablar.



El hombre, que fue conocido por estafar a varias mujeres haciéndose pasar por un heredero de una empresa de diamantes y presumiendo una vida de lujos en sus redes sociales, fue incluso denunciado por una mujer colombiana de nombre Carolina*.

Al parecer, no habría sido la única víctima en Colombia de este estafador, ya que una clínica odontológica reconocida de Barranquilla asegura haber perdido 18 millones de pesos porque Leviev no pagó un diseño de sonrisa que se mandó a hacer allí.

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer, Leviev estafó a una empresa colombiana. Foto: Tinder

(Puede leer: Estafador de Tinder: así están recuperando el dinero las mujeres afectadas).

Él manifestó su intención de pagar y a nosotros no se nos hizo para nada sospechoso FACEBOOK

TWITTER

Sergio Tinoco, doctor propietario de la clínica Alianza Odontológica, narró en entrevista para la emisora 'La FM' que el israelí "se presentó como un acaudalado comerciante de diamantes. No se nos hizo extraño que llegue un paciente extranjero a la clínica, porque Colombia es un destino para muchos países en el tema de salud".



Llegó diciendo que solo disponía de 48 horas en el país, ya que debía viajar esa misma noche en su supuesto avión privado, por lo que necesitaba el procedimiento urgentemente.



"El doctor Sergio Fadul trabajó hasta altas horas de la noche para cumplir con el horario tan estricto que tenía por sus múltiples ocupaciones a nivel mundial", contó Tinoco.



(Le recomendamos leer: La historia del ‘estafador de Tinder’ colombiano que fue denunciado).

¿Por qué lo dejaron ir sin pagar?

De acuerdo con el testimonio del doctor, Simon se ofreció a pagar el tratamiento con la modalidad de Apple Pay, que aún no estaba implementado en esa época en Colombia y se fue sin pagar. Dijo que al día siguiente llegaría el pago por parte de sus ayudantes, pero nunca volvieron a saber de él; hasta cuando salió el documental y se sorprendieron mucho al conocer la historia del estafador de Tinder del cual, sin saberlo, habían sido víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

El documental está disponible en Netflix. Foto: Afiche promocional de Netflix

El odontólogo aseveró ante la emisora anteriormente mencionada que en la clínica están acostumbrados a tratar de buena fe a las personas y que nunca piden a los pacientes que paguen antes de realizarse el tratamiento, ya que nunca les había ocurrido un caso de esa índole, y menos con pacientes extranjeros.



"Él manifestó su intención de pagar y a nosotros no se nos hizo para nada sospechoso. No le pasó la tarjeta de crédito, pero eso es algo que ya les ha pasado a otros pacientes y realmente actuamos con la confianza como lo hacemos con todos", señaló.



Finalmente, Tinoco dijo que no llevará a cabo acciones legales, ya que cree que no hay nada que se pueda hacer, desde el ámbito legal: "Con nuestras leyes en el país, no hay nada legal que podamos efectuar para cobrar estos tratamientos que no han pagado".



(También puede leer: Otro estafador de Tinder: fingió ser ejecutivo y robó 750 millones de pesos).

"Ya lo tomamos como algo jocoso, porque realmente lo que hizo no nos impactó económicamente como para emprender acciones legales", concluyó.

Más noticias

Personas que recuperaron vista con implante biónico están quedando ciegas

Empresa de donas busca empleado que saboree sus nuevos productos

Amo Onlyfans, me calienta mucho': Aura Cristina Geithner habla de todo

Tendencias EL TIEMPO