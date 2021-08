Denuncian a su mejor amigo por, supuestamente, robarles más de mil millones

Dice un adagio popular que ‘los amigos se conocen en los negocios’.



Eso le sucedió a un grupo de personas al descubrir que su ‘mejor amigo’ era, al parecer, un estafador.



(Puede leer: Así les robaron millones de pesos a decenas de colombianos usando WhatsApp).

¿Cómo los estafó? Le contamos la historia.

La primera víctima

Diego Romero trabajaba en un bar de Ibiza, España. Acostumbrado a ver cientos de turistas, uno de ellos se ganó su confianza: Jonathan.



“En 2018 era cliente habitual del bar. Solía venir a menudo. Supuestamente era directivo de un grupo hotelero muy importante en la isla”, comentó Diego al canal ‘Telecinco’.



Se presentaba como ejecutivo y secretario judicial en excedencia, es decir: había tomado una pausa en su trabajo público.

Era una persona que nunca me iba a imaginar que me iba a hacer esto FACEBOOK

TWITTER

Diego le empezó a contar partes de su vida. En una de esas conversaciones, se desahogó y le habló de la ‘tusa’ que tenía por separarse de su pareja.



Tras este episodio de ‘sinceramiento’ la relación de amistad se afianzó más y más.



“Empezó a venir más seguido al bar. Siempre preocupado por mí. Me preguntaba cómo estaba y si estaba bien. Era una persona que nunca me iba a imaginar que me iba a hacer esto”, expresó.



El tiempo pasó. Llegó la pandemia y el bar tuvo que cerrar.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de Ibiza, España. Foto: iStock

El grupo de amigos

Para diciembre de 2020, Diego recibió una llamada de Jonathan. Le anunciaba que se iría a vivir a Ibiza.



Le pareció fenomenal, pues tendría más cerca a su amigo. Así que decidió presentárselo a su círculo cercano.



(Siga leyendo: Por picada de araña, turista ha perdido dos dedos en España).



“Empezamos lo típico: cafés por la mañana, caminatas, comidas. Teníamos un grupo con los amigos y en el grupo siempre era muy activo”, relató Diego al medio citado.

Les compartía por chat su ‘vida de negocios’. Según lo que les decía, tenía varias reuniones en Barcelona y Madrid.



Debía viajar muy seguido. Era alguien ‘muy importante’.



“Uno siempre confía en sus amigos y debido a sus antecedentes de directivo y secretario judicial, con toda esa información, la verdad era una persona para confiar. Una persona que se preocupa por ti, te llama todas las mañanas, te dice ‘vamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, vamos a cenar’. Siempre intentando levantarte el ánimo”, contó Diego.

La estafa

Diego le había revelado que, producto de la separación con su pareja, había vendido un apartamento y tenía el dinero en su cuenta bancaria.



Jonathan se interesó y le propuso ayudarlo a buscar un nuevo hogar. Al parecer, por su presunto trabajo en un juzgado, él tenía contactos y conocía toda la ‘movida’ de los embargos y las viviendas de remate.



Un día le anunció el apartamento perfecto ubicado sobre la Avenida España, en Ibiza. 100 metros cuadrados que estaban, al parecer, en remate con 50 por ciento de descuento. Solo debería pagar 157 mil euros (más de 700 millones de pesos colombianos). Una ganga, si se tiene en cuenta la exclusividad del sector.

De acuerdo con los chats revelados por Diego en sus redes sociales, Jonathan se mostraba atento y le dijo que el negocio estaba a punto de cerrarse. Debía consignar el 40 por ciento (63 mil euros) del valor total a unas cuentas que él le indicó.



Lo hizo sin pensar en que sería un estafador.

Al descubierto

Nos dimos cuenta de que todo era mentira FACEBOOK

TWITTER

Muy entusiasmado, Diego les contó a sus amigos la gran ayuda que le brindó Jonathan para su nuevo hogar. Sin embargo, ellos comenzaron a sospechar, por lo que decidieron despejar las dudas.



(Le puede interesar: La historia del hombre que afirma haber sido raptado por ovni en Tabio).



“Llamamos a la cadena hotelera y nadie sabía nada de él, incluso mandamos una foto. Por otro contacto también descubrimos que jamás había trabajado en los juzgados”, explicó Diego al diario ‘El País’.



Y todo ‘explotó’: salieron a flote más estafas.



Susana, perteneciente al grupo de amigos, se había dejado convencer por Jonathan para ingresar al mercado de las divisas. El primer paso: transferirle 3 mil euros.



“Lo hice y quedamos en que llamaría para irme informando. Hasta que todo estalló por los aires y nos dimos cuenta de que todo era mentira”, comentó Susana a ‘El País’.

Más amigos, quienes se han mantenido en el anonimato, perdieron hasta 80 mil euros. Todo, según ha recopilado Diego, suma unos 230 mil euros (más de mil millones de pesos colombianos) que llegaron a las cuentas bancarias de Jonathan.



Lo enfrentaron en mayo de 2021, pero él lo negó todo. Les escribió por chat que se contactaría con ellos para hablar con detalle sobre lo ocurrido, pero no volvieron a saber de él.

Diego, entonces, puso la demanda junto con otros de los embaucados. Ha divulgado su caso en otros medios de comunicación y redes sociales, pero sus cuentas estarían siendo hackeadas.



“Te prometo que hasta no verte donde deberías estar no voy a parar”, escribió Diego en su cuenta de Facebook.



Jonathan no se ha pronunciado al respecto. La ‘lucha’ continuará y se tendrán que encontrar en los estrados judiciales.

Más noticias

- Insólito: venden patinetas pintadas con ‘sangre’ de Tony Hawk.

- ¡Soy tu compañere!: joven llora por falta de lenguaje inclusivo en clase.

- Video: el angustioso momento en que helicóptero cae sobre un bus, en México.

Tendencias EL TIEMPO