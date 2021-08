Envió dinero por 3 años a su supuesta novia a distancia, pero era su vecina

Un caso de estafa se presentó cuando la mujer, de 46 años, se hizo pasar por una joven para enamorar a distancia a un hombre. Hasta compartió hogar con el implicado.



El incauto le transfirió dinero entre 2018 y 2021, hasta darse cuenta que su vecina era la mujer que le juraba amor.



¿Cómo empezó todo? Acá le contamos.

Novia virtual

El hombre asiático de 28 años, identificado como Xiao Lu, accedió a una página para vender objetos de segunda mano. Allí hizo el primer contacto con la mujer de seudónimo Yang en septiembre de 2017. La historia fue dada a conocer por el medio chino ‘The Paper’.



Yang contactó al hombre para que le colaborara a distinguir si había productos falsos en la plataforma. La relación virtual escaló poco a poco hasta que se comportaban como una pareja de novios a la distancia.



Un mensaje alertó a Lu en noviembre. Yang le escribía para pedirle ayuda porque su familia, supuestamente, quería obligarla a casarse con un hombre que no amaba.



Sin mediar palabra, el ingenuo Lu viajó más de 600 kilómetros para ‘salvar’ a su novia. Un trayecto de casi 7 horas por carretera entre su ciudad Hangzhou a Fuyang en China, donde vivía ella.

La tía

El hombre llegó a Fuyang y no encontró a su amada Yang. Él buscó ‘por cielo y tierra’ a la mujer durante un mes. Temía que la familia la hubiera escondido y, finalmente, la hubiera obligado a contraer matrimonio.



Lu estaba por rendirse, pero apareció la supuesta tía de su novia. Se llamaba Xu, quien le indicó que su pareja estaba bajo vigilancia de la familia y que ya no la iban a obligar a casarse.

Los implicados sostuvieron una relación a distancia en medio de 'engaños'. Foto: iStock

Xu no le ayudó al joven a ver a la mujer. Él regresó a su ciudad y no se rindió: volvió en marzo de 2018 para intentar conocerla.



No obstante, ahora la tía le mencionó que su presunta sobrina seguía vigilada y que su celular estaría siendo revisado. Allí reposaban todas las conversaciones a lo largo de los 7 meses entre la pareja ‘virtual’.

De familiar a vecina

La tía, con 46 años, decidió emprender viaje hasta la ciudad de Hangzhou.



Yang le decía a su novio que la tía sería el mejor intermediario entre los dos. Con ella tendrían un canal de comunicación perfecto para evadir el control de los otros familiares.



Así que Lu no le vio ningún problema al recibirla en su hogar a mediados de 2018 y hasta darle trabajo para que le colaborará con la venta de productos de segunda mano a través de internet.

La supuesta tía se instaló en el hogar de Lu a mediados de 2018. Foto: 'The Paper'.

La tía le decía al joven que debía llamar a su novia ‘ficticia’ a escondidas. Para ello tenía que ir al sótano de su casa u otro lugar para evitar problemas.

Dinero para el matrimonio

La situación se extendió durante tres años, como señala el medio chino ‘The Paper’.



Sin embargo, se añadió una nueva petición: Yang le pedía a su novio que le transfiriera dinero con el fin de ahorrar para tener un ‘matrimonio soñado’.



En total, el incauto Lu envió más de 100 mil yuanes, es decir, cerca de 60 millones de pesos colombianos.



La farsa salió a flote cuando, paradójicamente, el celular de la tía Xu cayó y se le rompió la pantalla.

Captura de pantalla de los mensajes que intercambiaban a través de la aplicación 'WeChat'. Foto: 'The Paper'.

No era el único

La caída del celular ocurrió en agosto de 2021. Lu se ofreció a llevarlo a arreglar, pero, como la curiosidad puede más que cualquier cosa, vio que el celular no tenía contraseña.



Le revisó los mensajes de la aplicación ‘WeChat’, similar a WhatsApp, y halló conversaciones con otros hombres. Es decir, al parecer, la señora actuaba de la misma forma con más personas bajo relaciones a distancia.



Lu dejó una grabadora escondida para saber si cuando él llamaba a su novia, la que en realidad hablaba con un tono de voz distinto era la tía Xu. Y así lo comprobó.

Denuncia por estafa

La mujer fue detenida en agosto de 2021. Imagen de su comparecencia ante las autoridades. Foto: 'The Paper'.

Desempeñaba múltiples roles femeninos FACEBOOK

El hombre acudió a la Policía de Shiqiao, oficina del distrito de Gongshu, China para interponer la denuncia.



Al ser interrogada, la mujer aceptó que estafó a más hombres y que el dinero para el supuesto matrimonio lo había gastado en otros asuntos.



“La policía descubrió que Xu tenía múltiples cuentas de ‘WeChat’ y desempeñaba muchos roles femeninos, como una desafortunada madre de dos hijos”, reseñó el medio ‘The Paper’.



La mujer está capturada y a la espera de los resultados finales de la investigación.



Según dijeron las autoridades al medio citado, hay que prestar mucha atención a las conversaciones con extraños, decir no a los pedidos de dinero y si es el caso, denunciar.

