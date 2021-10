Mujer denuncia que hospital de EE. UU. le cobró por llorar en una cirugía

Aunque suene increíble, una mujer denunció, por medio de su cuenta de Twitter, que un hospital de Estados Unidos, al parecer, le cobró 11 dólares más (42 mil pesos colombianos) por llorar en una cirugía menor.



La paciente, identificada en la red social como Midge, publicó un trino en el que escribió: "Remoción de lunares: $223. Llorando: extra".

La publicación estuvo acompañada de una foto de la factura en la que se podía apreciar que el servicio médico, efectivamente, costó 223 dólares (aproximadamente 846 mil pesos).



Por otro lado, debajo del costo de la operación decía que la 'breve emoción' tuvo un costo de 11 dólares (42 mil pesos).



El trino se viralizó y ya cuenta con casi 195 mil 'me gusta' y más de 17 mil 'retuits'.



Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Algunos tomaron el tema con humor, mientras que otros mostraron su indignación.



"¿Su atención médica cubre los sentimientos?", "¿cuánto por la emoción extendida? tengo muchos sentimientos", "¿esto es real?", "estoy estudiando codificación médica en este momento y no he oído hablar de este código", fueron algunos de los comentarios.



Sin embargo, un usuario explicó que, posiblemente, el costo adicional se refería a una "evaluación breve" del estado emocional que se realiza antes de una cirugía.



"Significa 'evaluación breve de la encuesta emocional'. Es cuando te hacen preguntas de antemano sobre tu estado emocional. Es requerido por el seguro para propósitos de informes. Si lo hiciste en la oficina y en el hospital, si llamas y te quejas, es posible que lo cancelen por ti", aseguró el internauta.

ELTIEMPO.COM