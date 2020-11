Así eran Trump y Biden en su infancia

YouTube: Joe Biden

En su infancia, el candidato batalló con la tartamudez. En una entrevista con ‘CNN’ expresó que “eso no tiene nada que ver con mi cociente de inteligencia. No tiene nada que ver con mi estructura intelectual”.



Asimismo, resaltó la labor de su madre durante todo el proceso. “Mi madre me decía: Joey, no dejes que esto te defina. Joey, recuerda quién eres. Joey, puedes hacerlo”.