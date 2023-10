Tener largos horarios de trabajo y además tener que lidiar con clientes que no respetan, es usual en diversos comercios o empresas que tienen servicio al cliente.



Esto fue lo que al parecer le ocurrió a una trabajadora de ‘Jack in the Box’ una cadena de comidas rápidas que tiene la opción de llevar su comida mientras se encuentra manejando conocido como drive thru, cuando un cliente, decidió arrojarle parte del pedido a la cara y ella no dudó en responderle dicha agresión.



La mujer quien evidencia su gran molestia con el cliente, al parecer no se aguantó y en el vídeo se observa que se dirige a otro lugar a sacar lo que parece ser un arma.

Cuando el cliente observa que la mujer se acerca con el arma, decide huir del lugar, pero ella no duda en dispararle mientras el hombre se aleja.



El cliente, un hombre llamado Anthony Ramos, decidió entablar una demanda hacia la mujer, quien manifiesta que se encontraba en el carro junto con su esposa embarazada y decidió pasar por el restaurante de comidas rápidas y que luego, cuando empezó a quejarse por el pedido, la situación empezó a tornarse problemática.



El hecho sucedió en 2021 y Ramos decidió empezar a arrojarle parte del pedido a las trabajadoras del autoservicio por no haber recibido lo que él esperaba.



(Le puede interesar: 'Ya no te inyectes más': las redes critican a Alejandra Guzmán por su aspecto facial)

La empleada que fue identificada como Alonniea Fantasia Ford, al ser la principal implicada en la discusión, disparó con un arma al carro de Ramos, y eso fue posible evidenciarlo en el video de seguridad del restaurante.



(Lea más: (Video) Alejandro Fernández explota contra su público indignado, ¿por qué?)



Ramos demandó a la cadena de restaurantes y asegura que este tiene la culpa por haber contratado a Ford, quien parece no ser una persona apta para trabajar en este tipo de negocio, por su falta de empatía.



Según las autoridades, la mujer ya había sido demandada por un caso similar al cual se había declarado culpable por conducta mortal y ya había cumplido su condena, no obstante ella también solicitó una indemnización de 250.000 dólares por daños y prejuicios, pero la cadena aún no ha respondido dicho requerimiento.

Entró a comerse unas salchipapas y terminó asaltada

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué RBD no quiere hacer canción junto a Bad Bunny? Cristian Chávez revela la razón

Fue al hospital con dolor de barriga y le sacaron más de 60 objetos del estómago

Hombre intentó entrar a un estadio con un cocodrilo: dijo que era su apoyo emocional