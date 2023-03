En horas de la tarde del miércoles el integrante de la banda Blink-182 publicó por medio de sus historias de Instagram tres imágenes que pudieron haber sido tomadas antes o después de la cirugía.



Sin embargo, en la primera fotografía se ve su mano canalizada; en la segunda, se le ve con una cofia, tapabocas y una toalla alrededor de su cuello; en la tercera, muestra su mano izquierda con una cara feliz dibujada en el dedo anular, dedo que sería el causante de la operación.

.Alguna de las imágenes que el baterista publicó en sus historias de Instagram. Foto: Instagram: @travisbarker

Esta decisión se tomó después de que su mano no mejorara, por lo que ocasionó gran preocupación en el baterista.



El artista mostró, el pasado 28 de febrero, por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, a un profesional médico examinándole los dedos y haciéndole preguntas como: “¿Sientes dolor?”, a lo que Barker responde: “Quiero decir, sí, se siente doloroso”.

(Le puede interesar: Paulo Londra lanza disco con Travis Baker, baterista de Blink 182).

Hasta el momento no se sabe sobre su estado y el tiempo de recuperación que deberá necesitar para volver a tocar la batería por lo que sus seguidores están al pendiente de las redes sociales del artista.

También, sus fanáticos se encuentran preocupados sobre lo que podría pasar con la gira que se tenía agendada desde octubre de 2022. De hecho, la banda es headliner del Festival Estéreo Picnic.

(Puede leer: Compañeros de bandas exitosas que se detestan mutuamente).

¿Cómo sufrió esta lesión?

El integrante de la banda Blink-182 se lesionó el dedo por primera vez el 7 de febrero después de haber publicado por medio de Twitter: “Estaba tocando la batería en los ensayos ayer y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”.



Después, el 20 de febrero, el músico volvió a publicar por medio de las historias de su Instagram otra lesión que había presentado, mostrando su nidillo inflamado, según afirma el medio Billboard.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS