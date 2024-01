Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, hospitalizada por  golpiza: podría perder ojo

La creadora de contenido Paola Suárez, intima amiga de Wendy Guevara, ganadora del reality 'La casa de los famosos', está en grave estado de salud tras ser víctima de una brutal golpiza el pasado miércoles 10 de enero.



La mexicana permanece hospitalizada luego de haber sido agredida por su pareja sentimental, según expresó Guevara en redes sociales. El hombre le habría dado fuertes golpes y patadas que ahora comprometen parte de sus órganos.

En la noche del miércoles Paola sorprendió a todos sus seguidores luego de que en sus publicaciones de Instagram apareciese una impactante fotografía en la que se le ve con el rostro desfigurado y sangrando en la camilla de un hospital, mientras médicos examinan su cuerpo, a la altura del abdomen.



"No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo y me quebranté 2 costillas", se lee en la descripción de la foto.



Línea seguida, agregó que fue agarrada "a patadas en el suelo" por su pareja sentimental, quien horas antes le había pedido matrimonio.



"Nunca pensé que llegaras a esto", lamentó la mexicana.

Paola Suárez en el hospital. Imagen compartida por ella. Foto: Paola Suárez

Momentos después, su amiga Wendy Guevara comentó que aún los médicos no han podido determinar la gravedad de la lesión en uno de los ojos de Paola, debido a que está muy inflamado.



"Tienen que esperar a que se le desinflame su ojo para chequearle si no le dañó la cornea", dijo la influencer en su Instagram.



Además, señaló que tiene otra herida delicada en la nariz, dado que su tabique se desvió y ahora se tendrá que someter a una cirugía.



Por otro lado, no se han dado mayores detalles sobre el hombre que habría cometido la agresión, pues a lo largo de la relación Paola prefirió mantener el noviazgo en privado. Se conoce que responde al nombre de Jesús y es menor que ella.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

