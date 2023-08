Cuando se trata de movilizarse por la ciudad capital, TransMilenio es uno de los sistemas más usados por los bogotanos. Con más de 136 estaciones, nueve portales, según datos de la Alcaldía de Bogotá.



Algunas son eclipsadas por la inseguridad, otras por la jocosidad y, unas cuantas más, por el misterio y las incógnitas que albergan en las noches y las madrugadas. Uno de estos mitos el albergado en la estación Bicentenario, donde se dice que una niña cuida a las mujeres.



(Además: G66: historia detrás del mito sobre misterioso 'TransMilenio fantasma' en Bogotá)

Según la narración de algunas mujeres que han podido ver a esta niña, se aparece en las noches y las madrugadas sobre el puente de la estación.



Este sería el relato de una mujer que había llegado hasta TransMilenio en un taxi, luego de haber salido de rumba y quien estaría siendo acosada y amenazada por el conductor.



(Siga leyendo: La historia del barco invisible: un viaje en el tiempo con la teoría de la relatividad).

Este hombre se habría visto intimidado y le habría pedido a la mujer que se bajara del taxi, luego de que viera "un espanto" que le robó el aliento al pasar por la estación Bicentenario.



En medio de su llanto y desespero por lo que acababa de pasar, la mujer vio a una pequeña niña que la consoló.



(Además: La historia de la misteriosa isla en Chile donde habitarían 'seres superiores').

"De un momento a otro, una niña me tomó la cara, y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo estaba asustada. Me dijo que no me preocupara, le pregunté por sus padres, la tomé del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí", narra una de las mujeres.



Lo impactante es que, según la narración, esta niña no requería ayuda "yo vivo aquí, y ayudo a mujeres como tú o a cualquier persona que corra peligro, no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí cuando estaba viva", habría dicho la niña.



(Siga leyendo: El misterioso hongo que prometía el orgasmo femenino y que causó efectos lamentables).

Los transeúntes dicen que esta niña cuida la estación porque algo muy trágico le ocurrió y por eso, no quiere que otras personas pasen por lo mismo.



Algunas personas aseguran haberla visto: "Es verdad, yo trabajé en esa estación como guarda y la vi en el puente para subir a tomar los servicios complementarios", "Tan bella, es un angelito pero ojalá pudiera existir en un lugar mejor para su alma", "Yo trabajo ahí y es verdad pasa de todo ya uno se acostumbra".

Más noticias:

¿La luna llena tiene efectos en el comportamiento de los humanos? Esto dice la ciencia

El objeto interestelar hundido en el Pacífico que podría cambiar la vida en la Tierra

MK-Ultra: el programa secreto de la CIA destinado a encontrar formas de control mental