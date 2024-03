Estaba en entrevista de trabajo y se llevó desagradable sorpresa: 'Para de hablar'

En redes sociales se han compartido cientos de historias de personas que aseguran no encuentran trabajo o son rechazados en procesos de selección, por no contar con la suficiente experiencia que el recluta exige.

Así es el caso de una mujer en Londres, quien se desahogó a través de un video en TikTok, sobre un desagradable momento que vivió en medio de una entrevista laboral.

La protagonista de esta historia se llama Alexa King y en la red social suma más de 66 mil seguidores, en este mismo sitio virtual, sube constantemente ‘clips’ relacionados con sus actividades diarias.

Sin embargo, uno en especial recibió más de 1,3 millones de reproducciones, y en él, expresó su enojo por la respuesta que recibió por parte de una reclutadora.

Joven cuenta que la rechazaron de un trabajo por no tener experiencia

Según detalló, envío a una empresa su hoja de vida y una carta formal de presentación, para aplicar a una vacante.

Días más tarde, se comunicaron con ella para acordar una entrevista virtual. Cuando llegó el momento, la conversación iba normal, hasta que la persona le pidió que dejara de hablar, pues no contaba con la experiencia requerida para el cargo.

“Yo le mandé mi currículum y mi carta de presentación. Si la reclutadora hubiera prestado atención a estos documentos, ya habría notado de antemano si contaba o no con la experiencia demandada”, dijo con enojo.

Igualmente, destacó que la reclutadora resaltó sus habilidades, pero que esto no era suficiente: “Ella me dijo: 'Te escucho hablar y la verdad es que podrías trabajar aquí. Cuentas con las habilidades y capacidad necesarias, pero no tienes experiencia laboral”, contó.

Alexa King hizo una reflexión al respecto: “Al parecer no importa lo bueno que seas en algo y las habilidades que tengas. Si la reclutadora me asegura que en teoría soy apta para el puesto, ¿por qué se empeña con el tema de la experiencia?”.

“Quedé muy enfadada con la reclutadora. ¿Para qué me llamó por teléfono? ¿No leyó mi CV de antemano? Creo que el error fue de ella. Me hizo perder el tiempo porque yo realmente me había preparado para afrontar esta entrevista laboral”, subrayó la joven británica.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

