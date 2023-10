'Esta soy yo ahora': la tremenda foto en lencería de Jennifer López en sus redes

A sus 54 años, Jennifer López sigue brillando por su gran talento en el escenario, el cine y el modelaje. A esta nacida en el Bronx en Nueva York no le pasan los años y muchos se preguntan cuál es su secreto para mantenerse siempre tan bella.



Por medio de las redes sociales, la artista compartió con sus seguidores la reciente colaboración con la marca de ropa interior 'Intimissimi', reconocida por sus diseños delicados y elegantes.

Con una galería de fotos en ropa íntima de encaje, la actriz dejó ver que mantiene su estilizada figura y su marcado abdomen, fruto de su entrenamiento constante, pues la cantante nunca ha negado que mantiene una rutina de ejercicios constantes.



Apoyada en una silla de gamuza negra, Jlo posa con un conjunto beige complementado de una liga, también de encaje, que marca su cintura con un acabado en curvas y una especie de cadenas delicadas que sobresalen de la parte central de la misma, otorgando un poco más de brillo.



"Les presento mi colección con @IntimissimiOfficia. ¡Esta soy yo ahora! De Verona a Hollywood hecha con amor", escribió la intérprete de 'On the floor' en la publicación.



Como era de esperarse, la publicación suscitó la admiración de sus seguidores, entre los que se destacan algunas de las celebridades de la moda más destacadas como el estilista y juez de 'Drag Race', Brad Goreski y la actriz Kerry Washington, que no dudaron en comentarle lo fabulosa que luce.

El diseño se suma a las recientes piezas que modeló la actriz con la misma marca, donde sale con un conjunto negro de bordados blancos en forma de flores a lo largo de sus bordes internos. Además de acompañarlo con una bata negra de seda.



En esa ocasión afirmó que la frescura y la comodidad eran lo más importante: “When it feels right, nothing else matters” (Cuando se siente bien, nada más importa), anunció en el 'post' de Instagram.

Esta colección está compuesta por varios diseños de ropa interior que la compositora ideó junto a la reconocida marca italiana, en la que se evidencia su personalidad y estilo, pues los bocetos mantienen colores tierra, en los que se destaca el negro, el verde militar y el beige, entre otros, además de tener una apariencia distinguida desde los pequeños detalles florales.



"Esta soy yo ahora. Es la creatividad estadounidense y el diseño italiano con la pasión de crear algo verdaderamente único. Me encanta la lencería porque es un secreto íntimo que te permite sentirte más bella", expresa la empresaria en un anuncio promocional donde aparece dibujando los bocetos y tocando los retazos de que compondrán las piezas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

