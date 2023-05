Karol G ha demostrado ser una artista auténtica, genuina y carente de ‘pelos en la lengua’ a la hora de alzar su voz.

Cuando salió la portada en la revista GQ, a inicios de abril, la artista paisa criticó los retoques digitales que modificaban su rostro y cuerpo. Los catalogó no solo como una “falta de respeto” para ella, sino también para todas las mujeres que tratan de anteponerse a los estereotipos de la sociedad.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó Karol G en su momento.



La intérprete de ‘Mientras me curo del cora’ no teme en mostrar su inconformidad con aquello que va en contra de su imagen y esencia como cantante. Sin embargo, tampoco tiene reparo en reconocer y exaltar las fotografías que la retratan con “admiración” y “respeto”.

Con la más reciente portada de la revista ‘Elle’, la artista colombiana no se contuvo y expresó, además de agradecimiento, toda su aprobación con el trabajo realizado.



“Estos días han sido locos, lindos, especiales, y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias, @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto, y por este día que disfrutamos tanto”, señaló la cantante el pasado 23 de mayo.

La imagen principal de la revista deja ver a Karol G con un maquillaje natural, luciendo su característica cabellera color rosa y vistiendo un atrevido corset de Vivienne Westwood con joyas de Bulgari. En otra de las imágenes, la artista luce un vestido LaQuan Smith y unos zapatos Marc Jacobs.

¿Qué dijo Karol G en diálogo con la revista?



El cuarto trabajo discográfico de Karol G, ‘Mañana será bonito’, fue bien acogido por el público, tanto así que se convirtió en el primer álbum completamente en español de una artista femenina en llegar al número uno en la lista Billboard 200 en Estados Unidos.



Aunque la artista había anunciado que se alejaría de los escenarios por un tiempo, el éxito de ‘Mañana será bonito’ pesó mucho más. El próximo 11 de agosto comenzará en Las Vegas, Estados Unidos, un tour que se extenderá hasta Los Ángeles, Miami, Houston, Dallas y Nueva York, donde cantará por última vez.

En diálogo con la revista ‘Elle’, la artista señaló que la inspiración de este álbum nació del proceso que tuvo que afrontar tras la ruptura con Anuel AA.



“Nunca me hubiera imaginado que un momento tan oscuro de mi vida, me iba como persona a convertir en lo que soy ahora. La situación me empujó a que tenía que aprender, a que tenía que valorar lo que tenía, a que tenía que encontrar la felicidad en mi más que en otra persona. Creo que eso en realidad es el alma de todo el álbum y lo que ha hecho que sea tan exitoso”, dijo.

La artista nació en Medellín y se mudó a Estados Unidos después. Foto: Instagram: @karolg

Y agregó: “Le enseñamos a las mujeres qué rico ser seguro de uno mismo, empoderarse. Pero también qué bonito como llegar a este punto de utilizar una plataforma tan mundial como la que yo tengo para decirle a la gente que está bien no sentirse bien”.



En una larga y tendida charla con la revista internacional, la cantante habló acerca de sus inicios en Medellín, su mudanza a Nueva York, su estilo musical característico y sus proyectos a futuro, entre los que podría asomarse un nuevo álbum. Abordó, además, la admiración y el placer que fue para ella hacer una colaboración con Shakira.



“Yo nada más pensaba en todos los mundiales que había hecho. Yo me veía ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ y ella salió. Yo no lo podía creer”, afirmó la intérprete de ‘Cairo’.

