La joven de origen colombiano Melissa Vallecilla, de 28 años, reveló por primera vez unas imágenes de su hija, quien, según como ha señalado ella, sería hija del cantante puertorriqueño Anuel AA, con quien sostuvo una corta relación en septiembre del 2021.



Aunque la noticia del embarazo se volvió viral en junio del 2022, en medio de la relación del cantante urbano y la rapera de República Dominicana 'Yailin, la más viral', está nuevamente en conversación de los seguidores del artista, quienes ya analizan el parecido que tendría la bebé con el músico.

(Lea también: ¿Yailin y Anuel se divorcian? La cantante estaría embarazada)

El 13 de junio del 2022, nueve meses después de la supuesta breve relación entre el cantante puertorriqueño Anuel AA y Vallecilla, fue ella quien anunció públicamente el nacimiento de la menor.



Vallecilla posteó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se le ve en una camilla de hospital, mientras sostiene en brazos a la pequeña.



Pero lo que desató la controversia fue la descripción de la imagen, pues en ella colocó el nombre de la menor 'Gianella Gazmey Vallecilla', el mismo apellido del puertorriqueño, quien realmente se llama 'Emmanuel Gazmey Santiago'.

(Le podría interesar: Aleska Genesis habla del 'hechizo' a Nicky Jam y acusa a ex de entrampamiento)

Sin embargo, en los más recientes días la conversación ha sido nuevamente materia de rumores y comentarios, puesto que los seguidores de Anuel AA vieron por primera vez el rostro de la menor, a través de una publicación que realizó Vallecilla en su cuenta de Instagram.



La colombiana posteó una galería fotográfica resultado de un 'foto estudio' de los primeros meses de la menor, con la que incluso han comparado a la bebé por el parecido con el cantante puertorriqueño.

(No deje de leer: Jhonny Rivera habla de su negocio por fuera de la música: ‘Ya no es rentable’)

En la publicación, que ya acumula más de 100 mil interacciones, hay comentarios como: "No han escuchado el dicho que los hijos negados son los que más se parecen al padre, cojan ahí está la belleza de niña. Dios la bendiga mucho".



"Según lo observado la niña sacó rasgos de los dos, pero se va pareciendo más al papá que a la mamá".



"Bueno la bebé está linda, igualmente la mamá, pero dejen su mentira que la bebé se parece dizque a Anuel, la bebé no se parece nada a él, esto no quita que él sea el papá".

(Lea también: Yina Calderón responde a celebridades que criticaron su nueva canción)

En el programa de Univisión, 'El Gordo y La Flaca' señalaron que el cantante se habría realizado una prueba de paternidad, que salió 99 % positiva. Sin embargo, el artista continúa su relación con la rapera dominicana 'Yailin, la más viral'.



Aunque, Vallecilla confesó en entrevista para la revista 'People en Español' que Anuel le ayuda económicamente con la menor. “Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención”, señaló la mujer.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Yailin reapareció en Instagram tras rumores de separación de Anuel

¿Maluma tiene una mala relación con Bad Bunny y Anuel?

Así suena la canción que Christian Nodal y su novia 'Cazzu' estarían grabando