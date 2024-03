Esta fue la reacción de Karen Sevillano tras la salida de Nataly Umaña en La Casa de los Famosos

'Las chismosas' aseguraron que la salida de Nataly Umaña las llenó de tristeza, e incluso, que las tomó por sorpresa: "Me da mucho pesar con Nataly por todo lo que tiene que salir a enfrentar".

Nataly Umaña fue la sexta eliminada de 'La casa de los famosos Colombia', por votación del público la actriz tuvo que abandonar la competencia, pues su romance con Melfi le jugó en contra a la ibaguereña.

Umaña se despidió con un emotivo beso de Miguel Melfi y abrazó a otros de sus compañeros como despedida. Las que no omitieron sus comentarios fueron Karen Sevillano y La Segura.

"Me da mucho pesar con Nataly por todo lo que tiene que salir a enfrentar", dijo Karen Sevillano.

Nataly Umaña tenía más vida en el reality. Ustedes se imaginan que será de la vida de esta pobre y desdichada infiel afuera,en la calle, donde todos le vamos a recordar su cachoneria..... pic.twitter.com/G7zTjrNn8q — Don Negrito Sonik 🇨🇴 (@NegroSonik90) March 26, 2024

"Va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, de sus sentimientos también. Porque obviamente sus actos fueron reacción y consecuencia de sus sentimientos, pero le toca enfrentarse a muchísimas cosas", puntualizó.

Miguel Melfi también aprovechó para dar su opinión a cerca de la salida de Nataly Umaña: "Eso era lo que más me daba cosita cuando estábamos ahí, pero yo no quería tocar el tema porque me daba cosita. Simplemente, me decía ‘ojalá te vaya bien’ y yo le respondía ‘que te vaya bien, que todo lo que pase afuera sea mejor que acá".

La salida de Nataly Umaña causó alegría dentro de los televidentes: "Esperamos un poco de respeto hacia Nataly, cometió errores sí, pero quienes somos para señalarla”; “que regrese Nataly, ella era la razón por la que veía ese reality, ahora se puso aburrido”, "Yo digo que Nataly Umaña lo que debe hacer es dedicar “No quería engañarte”, hacerse la enojada y listo".

Más noticias: