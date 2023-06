La presentadora de farándula Milena López reveló en una entrevista que saldría de Colombia en los próximos meses.



Durante el programa de 'Lo Sé Todo', la empresaria de 41 años confirmó que su vida actual tendría un cambió drástico con la pronta mudanza del país que la vio nacer.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Aunque no se le ha visto en un proyecto de televisión reciente, la comunicadora es reconocida por su antigua participación en el magazine matutino 'Muy buenos días' del canal 'RCN' emitido hasta 2018.



(Le puede interesar:Así se ven hoy Laura Acuña y todas las presentadoras de Muy buenos días, de RCN).



Desde entonces, la manizaleña ha tenido pocas apariciones en la pantalla chica, circunstancia que al parecer influye en su intención de mudarse a los Estados Unidos.

No obstante, esta no sería la única razón por la que la presentadora desea emigrar. Tal parece que la decisión fue determinada por el robo del que fue víctima a finales del 2022 en su casa.



Durante las festividades decembrinas, tres encapuchados ingresaron a su vivienda, mientras ella se encontraba en la habitación principal compartiendo con su familia. Allí los amenazaron con armas cortopunzantes, mientras los delincuentes saqueaban los objetos de valor.



"Nos amarraron y nos robaron. Se llevaron algunos ahorros, nuestras argollas, el computador, entre otras cosas. Al salir, mi suegro los vio escapando y lo amenazaron con una pistola. Doy gracias a Dios porque no nos lastimaron. Mi familia y yo estamos bien”, señaló a través de una historia de Instagram, en ese entonces.

(Siga leyendo: Lincoln Palomeque no pudo cumplirle a Carolina Cruz en importante día).



Si bien es cierto que López había hecho cierta alusión a dejar el país a días de lo acontecido en redes sociales, no fue hasta hace poco que confirmó la noticia de manera definitiva.



"El robo generó la decisión de irnos. Nosotros siempre habíamos soñado de tener algo en Miami y esta situación fue como un ‘váyanse ya’ y por eso ya estamos trabajando en eso”, dijo para 'Lo sé Todo'.

Considerarías irte del País después de que entran 3 encapuchados a tu casa con cuchillos y te roban todo? — MileLopez (@SMILELOPEZ) January 9, 2023

¿A qué se dedicaría la presentadora?

Según declaró para el programa emitido por el canal 'Uno', tanto ella como su esposo se trasladarían a la ciudad estadounidense para seguir trabajando con el sector gastronómico.



Su esposo Andrés Ardila, es dueño del bar 'Cachaco' e inversionista de restaurantes en la capital, así que desean seguir laborando en esta industria desde allá.



(Lea también: Marbelle se va de Colombia: ¿Qué hará en Estados Unidos?).



“En principio vamos a ir y venir porque yo no me quiero desvincular de Colombia al 100 %, pero Andrés ya está trabajando en un proyecto muy bonito con una cocina oculta en allá, entonces vamos a ver", declaró la presentadora en entrevista con el programa ya citado.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias