Luly Bossa reveló que iba a ser parte de ‘La casa de los famosos’: ‘Recibí la llamada’

Uno de los programas de televisión que tiene actualmente a los colombianos frente a sus pantallas es ‘La casa de los famosos’, en el que varias personalidades de la farándula se reúnen en una casa donde son vigilados todos los días las 24 horas.



En este ‘reality’, las presentadoras son Cristina Hurtado y Carla Giraldo, mientras que los conductores de la plataforma ‘Vix’ son Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

Desde que se anunció que este formato llegaría al país, muchos internautas comenzaron a especular sobre los posibles participantes, entre ellos la actriz Luly Bossa, quien es reconocida por sus papeles en novelas como ‘Lala’s Spa’, ‘Mentiras perfectas’ y ‘La ley del corazón’.



Luly Bossa iba a ser parte de ‘La casa de los famosos’



La actriz publicó un par de historias en su perfil de Instagram para explicarle a sus seguidores por qué ella no fue parte de esta temporada de ‘La casa de los famosos’, puesto que había estado en conversaciones con el canal para ser una de las participantes.



“Recibí la llamada, pero no llegamos a ningún acuerdo. Es un buen formato y estoy apoyando a Isabella Santiago, mi ‘Lala’. Espero que me inviten de panelista para ver a estas dos bellezas: Carla Giraldo y Cristina Hurtado”, contó Luly Bossa.



Cabe destacar que Isabella Santiago fue la protagonista de la telenovela ‘Lala’s Spa’ y Bossa ejercía el papel de su mamá en la ficción. Por el momento, la venezolana ha tenido una gran acogida del público en lo poco que lleva el ‘reality’ y sus fanáticos no dudan en apoyarla durante su estadía.



El ganador de esta temporada de ‘La casa de los famosos’ podrá llevarse un premio de 400 millones de pesos a su casa, pero esto no será una tarea fácil, ya que deben mantener una buena convivencia con sus compañeros para que no los eliminen.



Además, tienen que enfrentar las diversas competencias y desafíos que ‘El jefe’ le pone a los participantes. Aquellos que no tienen un buen desempeño en estas actividades son nominados a las rondas de eliminación, y solo sus fanáticos pueden votar por ellos y salvarlos.

La crisis de Luly Bossa debido al coronavirus



