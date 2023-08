Daniel Hernández, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘6ix9ine’, ya no podrá utilizar su nombre artístico en su totalidad.



El rapero quien también tuvo una época en la que interpretaba canciones religiosas en una iglesia, tuvo que acortar su nombre y él mismo contó por qué.

En todas sus redes sociales como TikTok, Instagram y en su perfil de YouTube no aparece ninguna referencia a este nombre artístico, únicamente su último apodo por el que se lo ha conocido últimamente, ‘6ix9ine’.



El rapero estadounidense contó en una entrevista para ‘Molusco TV’ por qué tuvo que dejar de utilizar la otra parte de su apodo.



“Había una persona que lo había tomado antes que yo. Las personas aún me llaman Tekashi, pero en papeles legales no es posible, solo existe 6ix9ine”, afirmó el rapero.



Así mismo, en la entrevista se refirió a por qué le gusta tanto el número 69, al punto de haberlo tomado como el apodo por el que todo el mundo lo conoce: “Un día estaba en el metro de Nueva York y vi a una joven de rasgos asiáticos con una gorra blanca que tenía los números 6 y 9; y me quedé pegado pensando en esos números. Me di cuenta que están muy relacionados conmigo”, aseguró Hernández.



De igual forma, afirmó que se tomó la tarea de contar las letras de su nombre de pila: Daniel Hernández, dando como resultado también el 6 y el 9.



También contó en otra entrevista a la revista ‘Spin’ que también se apropió de este número para que haga parte de su nombre artístico porque es un número que puede ser tomado en distintas perspectivas, porque son números que al revés y al derecho se leen de la misma forma.

La Historia no contaba de Tekashi 6ix9ine

