A la largo de la historia han existido diferentes videntes que han hecho diferentes predicciones sobre lo que pasará en el futuro o como se acabará el mundo. Una de las más famosas es Bada Vanga, quien era una mística clarividente que falleció en 1996.



Los predicciones que ha acercado son: el ataque a las torres gemelas, la presidencia de un afroamericano en Estados Unidos e, incluso, prefijo que China se convertiría en una potencia mundial. Por esta razón, la mujer ha tenido mucha importancia actualmente.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Baba Vanga entre lo que ha dicho del futuro, ha comentado cuándo será el fin del mundo. Para la tranquilidad de muchos, este evento no será próximamente, pues según sus estimaciones este llegará en el año 5079. Sin embargo, no explicó este cómo ocurriría.



Sin embargo, en los próximos años sí ocurrirán algunos eventos que sí van a afectar al planeta, como por ejemplo afirmó que el 2033 subiría el nivel del mar drásticamente, debido a que los polos continuarán derritiéndose de manera acelerada.



(Lea también: Tuitero encuentra gato perdido que estaba mirando su propio cartel de 'se busca').



Sin embargo, no todo va a ser malo, pues la mujer vio que en el 2084 se empezarán a recuperar los recursos naturales de forma más continua que en las décadas anteriores.

Por otro lado, la mujer también sostuvo que para el año 2028 se podría lanzar un cohete que hará un recorrido en Venus, uno de los planetas más difíciles de explorar debido a sus características y su cercanía al sol.



La mística también dijo que en el año 4304 la medicina tendrá un gran avance y se encontrará la cura a todas las enfermedades que padecen los humanos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así está ‘Yudy’, una de las protagonistas de ‘La vendedora de rosas’, 25 años después

Tiktoker completa reto de 295 días sin usar champú: ¿cómo tiene el pelo?

¿Podía comprar más cerveza hace 30 años que ahora? Así hicieron el cálculo