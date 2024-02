Esta es la poderosa oración a San Miguel Arcángel para pedir por un amor perdido

¿Tiene un amor perdido? Esta persona es aquella que, durante un momento de su vida, lo acompañó en varios momentos para ser quien es ahora. Algunos dicen que se trata de un amor no declarado y, también, uno que no fue correspondido. A pesar de si la relación fue negativa o no, puede desearle lo mejor del mundo con una poderosa oración.

San Miguel Árcangel es conocido por ser uno de los principales ángeles. Su objetivo es rescatar las almas de los fieles del poder del enemigo, especialmente a la hora de la muerte, de acuerdo con 'Aci Prensa'.



Este santo es venerado en la iglesia por ser un defensor del pueblo. La tradición dice que en los primeros tiempos hizo surgir un manantial medicinal. En ese lugar los enfermos se bañaban invocando a la Santísima Trinidad y a San Miguel, y se curaban.

Este aparece en la Biblia como el líder de los ejércitos celestiales y es considerado como un defensor. Además, el poder que tiene es contra peligros físicos y fortalecer la fe.



Según 'EWNT', el papa San Juan Pablo II al referirse a San Miguel expresó: "Su nombre expresa sintéticamente la actitud esencial de los espíritus buenos".

La tradición católica llama a los árcangeles Miguel, Gabriel y Rafael. El día 29 de septiembre se celebra a los tres santos por su misiones llevadas a cabo por Dios y los milagros que se les atribuyen.

Oración a San Miguel Arcángel para pedir por un amor perdido

El portal 'Orar es fe' compartió la poderosa oración que puede usar para pedir por un amor perdido, agradecer por los buenos momentos o, en caso de regresar, elevar sus peticiones para volver a estar juntos.

Oración para pedir por un amor perdido. Foto: iStock

Oh Arcángel San Miguel, glorioso vencedor y príncipe celestial, hoy me encuentro ante ti para solicitar tu auxilio. Escucha mis ruegos para recuperar el amor que he perdido pues mi corazón está roto por la ausencia de (nombre de la persona).



Tú que eres el ángel de la misericordia y del perdón, te pido que intercedas por mí ante Dios para que me conceda la gracia de restaurar mi relación con (nombre de la persona), que se ha deteriorado por el tiempo, la distancia, el orgullo o el error, y que pueda volver a su lado en armonía, respeto, fidelidad y felicidad.



Tú que conoces los designios de Dios y los secretos de los corazones, te pido que me ayudes a sanar las heridas que he causado o recibido, a pedir perdón y a perdonar, a comprender y a ser comprendido/a, a amar y a ser amado/a por (nombre de la persona).



Tú que tienes el poder de alejar todo mal y de proteger todo bien, te pido que apartes de nuestra vida a toda persona que nos quiera separar, que nos haga daño o nos engañe, y que defiendas nuestra relación de toda influencia negativa que pueda dañarla o destruirla.



Oh Arcángel San Miguel, príncipe de los cielos y de la tierra, mi querido y amado protector, por favor no me abandones, escucha mi voz, trae de vuelta a (nombre de la persona), necesito que esté conmigo, que nuestros corazones se reconcilien, que dejemos de sufrir si nos tenemos el uno al otro.



Tú que venciste la batalla de los cielos, ayúdame en esta ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea, así es, así será.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

