Jessi Uribe se destapó: esta es la millonaria suma que cobra por cada concierto

Jessi Uribe dio a conocer el dineral que cobra por cada concierto que da. Cabe destacar que uno de los meses en que mejor le va por la cantidad de ‘shows’ que ofrece es diciembre.



Gracias a su participación en el ‘reality’ ‘A Otro Nivel’, Jessi Uribe consiguió hacer su sueño realidad: convertirse en uno de los cantantes del género popular más reconocidos del país. Con sencillos como: ‘Dulce Pecado’, ‘Matemos las Ganas’, ‘Repítela’, ‘Amor de Amante’, entre otras, pone a cantar a miles.



Sin embargo, la vida personal del bumangués también suele dar de qué hablar. Hace algunos años decidió separarse de Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, para iniciar un romance con su colega Paola Jara; hoy en día siguen juntos e incluso se casaron.



A raíz de esto, las críticas para los dos cantantes llegaron en masa, pero con el tiempo han bajado al punto de que ya hasta admiradores de su relación tienen.

Jessi Uribe dio a conocer cuánto cobra por concierto

Hace poco, Jessi Uribe tuvo una conversación con el medio radial ‘La Kalle’ y allí se le preguntó cuánto cobra hoy en día por sus ‘shows’ musicales.



Al intérprete de ‘Si Me Ven Llorando’ se le notó incómodo con el interrogante, por lo que divagó por unos segundos e incluso dijo que no tenía conocimiento de la cifra. Ante esto, el locutor Jhon Carrero le preguntó si eran alrededor de 90 millones de pesos y él dijo que más.



En la conversación también se nombró a Luis Alberto Posada, para decirse que su tarifa podría ser de alrededor de 160 millones de pesos. Jessi aprovechó para exponer que él, al ser un artista ni tan antiguo, ni nuevo, sería el que menos cobra hoy en día.



Jhon Carrero indicó que, según se dice, el que menos recibe es Jhonny Rivera y fue ahí cuando Uribe señaló que su precio está más allá de los 100 millones de pesos.

Pero hay que destacar que todo este dinero no va para los bolsillos del famoso cantante, pues de esa suma de dinero debe salir el pago de sus músicos, el costo de viaje al lugar donde será la presentación, alimentación, vestuario, entre otras novedades.

Jessi Uribe se inspiró en Diomedes Díaz

En el perfil de Instagram de Jessi Uribe, se vio que el artista presumió una blusa blanca con transparencias, la cual, según él, tuvo inspiración de Diomedes Díaz y una prenda similar que usó hace varios años.



“Copiándole la pinta al más grande y de malas. Disfrútanos”, fue la frase con la que acompañó la publicación que tiene miles de ‘Me gusta’ y reacciones de risa como: “Papi, dos puestas más y me la presta, ¿sí?”, “Jessi, eres grande por tu talento no por tu ropa”, “Paola Jara buscando el mantel de la mesa y en muchas cosas se parecen” y “Jajaja desde que te sientas bien tú”.

