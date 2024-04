Cómo saciarse sin comer en exceso: consejos respaldados por la ciencia

La sensación de hambre es una señal que nuestro cuerpo envía para indicar la necesidad de energía, pero identificar cuándo estamos saciados puede ser más complicado.

Esta falta de conciencia puede llevarnos a comer en exceso, con posibles consecuencias negativas para nuestra salud a largo plazo. Afortunadamente, la ciencia proporciona algunos consejos sobre cómo saciarnos de manera más efectiva y evitar el exceso de comida.

Un estudio reciente publicado en Nature, titulado ‘Sequential appetite suppression by oral and visceral feedback to the brainstem’, ofrece valiosos consejos para lograrlo.

Según este estudio, comer demasiado rápido puede ser contraproducente. Cuando usted consume alimentos rápidamente, su cuerpo no tiene tiempo suficiente para procesar las señales de saciedad, lo que puede llevar a un consumo excesivo.

Por lo tanto, es crucial tomarse el tiempo necesario para comer y permitir que su sistema digestivo se adapte gradualmente a medida que ingiere alimentos.

Además, el entorno en el que usted come desempeña un papel importante en su sensación de saciedad. Comer frente a pantallas, como la televisión o el teléfono, puede distraerlo y dificultar que preste atención a las señales de su cuerpo.

Es fundamental concentrarse en la comida y emplear los cinco sentidos para conectar con las señales de saciedad que su cuerpo emite.

Otro consejo útil es saborear y masticar los alimentos lentamente. Esta práctica permite que su cuerpo produzca la hormona leptina, la cual está relacionada con la sensación de saciedad.

Al masticar despacio y tomarse el tiempo entre bocado y bocado, usted puede controlar mejor su apetito y evitar comer en exceso, manteniendo un equilibrio saludable en su alimentación.

