Esta es la fortuna de Sofía Vergara, sus negocios y emprendimientos

Sofía Vergara es una de las colombianas más reconocidas a nivel internacional, pues la barranquillera con su talento logró participar en algunas de las producciones más importantes de Hollywood. Uno de sus papeles más relevantes fue en la serie 'Modern Family', en la que le dio vida al papel de 'Gloria Delgado'.



Sin embargo, algunas personas desconocen que ella también es una gran empresaria, que al combinarlo con la actuación, le ha ayudado acumular una millonaria fortuna.

La actriz se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del mundo del entretenimiento y, según el portal 'Celebrity Net Worth', se estima que su fortuna gira alrededor de los 180 millones de dólares.



Incluso por su trabajo como actriz llegó a formar parte de la lista de ‘las 100 celebridades mejor pagadas del mundo’ de la 'Revista Forbes' en 2020, pues, de acuerdo al mismo medio, ella ganaba 500.000 dólares por episodio en 'Modern Family'.



A lo largo de su carrera, Sofía Vergara también ha tenido la posibilidad de hacer colaboraciones con distintas marcas. Por ejemplo, hace unos años Payless Sofía Vergara creó una colección exclusiva para los mercados de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, hizo una colaboración con 'Walmart' y lanzó 'Sofía Jeans' una línea que ofrece pantalones, shorts, blusas y vestidos. Asimismo, tiene una firma de gestión de talentos llamada 'Latin World Entertainment', fundada junto a Luis Balaguer en 1994.



También tiene una marca de lencería llamada 'EBY' y una empresa de medios digitales con enfoque latino, llamada 'Raze'. Por otro lado, decidió incursionar el mundo del cuidado de la piel con su marca 'Toty'. En diferentes ocasiones, ella ha comentado que el nombre de su empresa está relacionado con su vida en Colombia, ya que cuando vivía en Barranquilla, su hermano mayor le decía ‘Toty' por qué no podía decir 'Sofi'.



Asimismo, en los videos promocionales de la marca, Sofía reveló que hizo esta línea de cuidado para la piel inspirada en los largos días que pasaba en la playa. “Creciendo en un lugar tropical, en el Caribe, hacíamos todo bajo el sol. Adorábamos el sol y en ese momento no sabíamos que él no lo hacía de vuelta. El cuidado solar es mi prioridad, recuerda ‘Suncare Always, siempre bonita’”, comentó.

