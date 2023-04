Cuando Celina Quiñones descubrió que llevaba 10 años de casada con su primo, su reacción inmediata fue entrar en estado de shock. ¿Se suponía que debía divorciarse o, por el contrario, hacer caso omiso a la ciencia y obedecer lo que dictaba su corazón?



La respuesta a esta pregunta no era fácil, sobre todo si tenía en cuenta que su relación con Joseph Quiñones había dado como fruto a sus tres hijos. La duda y la incertidumbre se cernieron sobre ella durante un tiempo hasta que, de repente, halló respuesta a sus incógnitas: no iba a dejar que un poco de sangre en común se interpusiera en su matrimonio.

“Me siento un poco más libre. Hay personas que aman sin importar qué o a quién, entonces, ¿por qué no puedo amar a mi primo por accidente?”, reveló la mujer en diálogo con la revista ‘People’.



Aunque la familia de Celia y Joseph se parecían físicamente, nunca llegaron a imaginarse que estaban emparentados genéticamente, por lo que no tuvieron reparo en contraer matrimonio hacia el año 2006. Los años transcurrieron y, con ellos, también vino el agrandamiento de la familia.

"Terminamos celebrándonos nuestra boda, e incluso entonces, nuestras abuelas se parecían mucho y se llevaban bien”, explicó Quiñones. Como si fuera poco, nunca se encontraron en reuniones familiares, funerales o bodas.



Con una década de relación a sus espaldas y tres hijos, la mujer decidió indagar por su herencia genética. La plataforma genealógica MyHeritage fue la elegida para realizar la prueba de ADN y, sin imaginarlo, la encargada de hacer una sorprendente revelación sobre su relación sentimental.



“Luego obtuvimos los resultados, y busqué el ADN del árbol genealógico y lo vi aparecer allí”, detalló Celina a la revista estadounidense citada anteriormente. Resultó que la mujer era nada más y nada menos que prima de su esposo.

Para este momento, Celina no sabe hasta qué punto está relacionada genéticamente con el padre de sus hijos. La única pista que arrojó la prueba de ADN es que son entre primos segundos y séptimos. En esa línea, “el pariente más cercano que podrían tener en común sería un bisabuelo”, de acuerdo con ‘People’.



La noticia le cayó como un ‘balde de agua fría’ a Celia, quien empezó a replantearse el futuro de su relación. ¿El divorcio o el amor?, esas eran las palabras en las que se resumía su dilema. Al final, decidió apostar por su pasado, su presente y su futuro junto a Joseph.



A la revista estadounidense, dijo: “Yo estaba como, '¿Deberíamos divorciarnos? ¿Se supone que debemos estar juntos?' Empecé a repensar y luego, después de un tiempo, dije: 'No, solo nos quedaremos juntos'. No hay nada que podamos hacer al respecto. No voy a dejar que un poco de sangre se interponga entre nosotros”.

Si bien la mujer, quien se desempeña como agente de bienes raíces en Colorado (Estados Unidos), sí desea saber el grado de consanguinidad que tiene con su esposo, ha hecho una pausa en su búsqueda.



El caso de Celina tomó relevancia en TikTok, luego de que decidió publicar un video en el que reveló, ante cientos de usuarios, que su esposo y padre de sus hijos es, en realidad, su primo. Aunque su publicación trajo consigo una ola de comentarios y críticas, no se arrepiente de haber hecho pública su situación. Ahora, más que nunca, se siente libre.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO