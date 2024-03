Esposo de Nataly Umaña habló de la 'relación' con Melfi en 'La casa de los famosos'

'La casa de los famosos Colombia' llegó a las noches de las familias colombianas el pasado domingo 11 de febrero, 22 celebridades ingresaron a la que se anticipa como ‘la casa más famosa del país’.



De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página oficial, "La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas".

Además, señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción. El programa no solo se enfoca en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los somete a diversas competencias.

Una de las características que más ha llamado la atención es que en ‘La casa de los famosos’ estos serán aislados en una casa por 17 semanas, allí sacarán a flote su personalidad y sus mejores estrategias para convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos.



Las más de 50 cámaras que vigilan las 24 horas en ‘La casa de los famosos’, han logrado mostrar bastante cercanía, coqueteos y el inicio de amistades, entre varios de los participantes. Los famosos que más han llamado la atención han sido Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes han mostrado bastante cercanía en los últimos días.



Los seguidores del programa han mostrado por medio de las diferentes redes sociales una preocupación por el matrimonio de Nataly Umaña, quien actualmente se encuentra casada con el también actor Alejandro Estrada desde hace varios años.



En las últimas horas, el actor rompió el silencio y habló de lo que está ocurriendo en ‘La casa de los famosos’, el comportamiento de su esposa y la evidente cercanía que ha creado con Miguel Melfi.

El actor y presentador, Alejandro Estrada, dio a conocer su opinión del tema, pues fue invitado al programa matutino ‘Buen Día, Colombia’ donde dio su opinión sobre lo que ha ocurrido con su esposa en ‘La casa de los famosos’, esto dijo: “Tengo celos, sí, un poco, mal genio, tengo mucho, pero mi seguridad y mi madurez me ayuda mucho”.



“Yo creo que la seguridad que tengo sobre ella, sobrepasa los celos. En este tipo de ‘realities’ no falta el que se te acerque, ahí es donde uno debe tomar límites”, dijo Estrada.

De igual forma, Alejandro Estrada dio su opinión sobre lo que piensa del actor panameño Miguel Melfi y dijo lo siguiente: “Allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso”.



“Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, agregó el presentador de Tu Voz Estéreo.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

