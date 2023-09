En los últimos días, Shakira estrenó una nueva canción en colaboración con la agrupación Fuerza Regida, ‘El Jefe’, como es el nombre del sencillo, logró desatar gran controversia a nivel mundial, pues se sabe que es dedicada a la niñera de los hijos de Gerard Piqué.

La colombiana anunció el lanzamiento de este éxito musical, tras la emblemática presentación y reconocimiento que tuvo en los premios MTVs por ser una de las latinas más influyentes en la historia de la música.

Lili Melgar y Shakira. Foto: YouTube: Ace Entertainment S.ar.l.

En la letra de ‘El Jefe’ se pueden conocer nuevos detalles de lo que habría sido la relación de Shakira con Gerard Piqué. Además, revela infidencias que indicarían cómo se dio cuenta la barranquillera de la infidelidad con Clara Chía.



Tras el exitoso lanzamiento, Lili Melgar se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales, pues muchos se preguntaron quién era y por qué Shakira le dedicó el sencillo.



‘El Jefe’ habla sobre el maltrato laboral y en uno de los versos Shakira menciona: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Desde entonces, los millones de seguidores de la colombiana tuvieron la tarea de investigar quién es Lili Melgar y por qué esas declaraciones, muchos de ellos concluyeron que se trataba de la niñera de Milan y Sasha, que fue despedida por Gerard Pique, cuándo descubrió la infidelidad del futbolista con Clara Chía.



Los fanáticos también concluyeron que Piqué la despidió, no le pagó indemnización y la amenazó a la boliviana para que no tomará acciones legales, después de esto, Shakira se enteró de la injusticia que cometieron contra la cuidadora de sus hijos, la buscó, le pagó indemnización y le regresó el empleo.

¿Cómo logró Liliana Melgar trabajar con Shakira?



El medio de comunicación boliviano ‘Unitel’ logró contactarse con la familia de Lili Melgar, quienes dieron algunos detalles sobre cómo la mujer empezó a trabajar con Shakira, en el año 2015.



Su esposo, Marco Antonio Molina, habló con el medio de comunicación y confirmó que Lili ahora vive en Miami y además acompaña a Shakira y sus dos hijos en todos los viajes que realizan.

Así mismo, confirmó que el verso de la canción sobre la indemnización que no le pagaron a Lili Melgar es cierto, pues dijo: “También mi esposa, Liliana Melgar, pasó esa etapa con Gerard Piqué, que efectivamente no le quiso pagar la indemnización”.



De igual modo, el esposo de Lili Melgar dio detalles de cómo la mujer empezó a trabajar con Shakira.



”Fue el 2015 estábamos en Barcelona y yo me vine casualmente y ella se quedó. Una amistad le consiguió el trabajo”, dijo Marco Antonio Molina, asegurando que la oportunidad se dio cuándo nació Sasha y la familia de Shakira y Gerard Piqué creció.

