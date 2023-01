Hace unos días en redes sociales se volvió viral el video de Sergio Vega, un colombiano que vive en California, Estados Unidos, pues ha conmovido a millones de colombianos al pedir una visa humanitaria para que sus familiares viajen y puedan acompañar a su esposa Paula Durán, de 27 años, en sus últimos días de vida ya que fue diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago en estado terminal.

La pareja tiene 3 hijos, dos niñas de 9 y 4 años, y un bebé el cual tuvo que salir por una cesárea de urgencia pues en ese momento se descubrió la enfermedad que sufría Paula. Cuando los médicos le comentaron a los colombianos que el cáncer ya estaba haciendo metástasis quisieron viajar a Colombia, para que la joven pudiera disfrutar de su país y familia, pero les dijeron que esto no era recomendable pues posiblemente Paula no aguantaría el viaje.



“Nos dijeron que no podíamos volar, que si ella lo hacía, con la presión de la altura el cerebro se le inflamaba y eso le podía ocasionar una hernia y morir”, afirmó Vega en una publicación en su cuenta de Instagram.



A pesar de la situación que están viviendo, Sergio Vega en sus redes sociales quiso recordar uno de los momentos más felices que pasó con su esposa y fue cuando le pidió matrimonio en un avión que viajaba de Bogotá a Cartagena en 2019.



“A 10.000 pies más cerca de Dios hice la propuesta de matrimonio más hermosa y loca. ‘Eso te hace hacer el amor’. A mi amada guerrera, fue un momento mágico lo mejor de todo es que se consiguió el objetivo, ella dijo que Siiiiiii”, escribió en su publicación.



En el video se puede apreciar que el hombre decidió pedirle permiso a una azafata para hacer un anunció desde las bocinas del avión. En un principio el hombre le expresó a Paula lo agradecido que estaba por tenerla en su vida y mientras lo hacía aparecieron unos auxiliares de vuelo con un cartel que decía: ¿Quieres casarte conmigo?

Después, el hombre se arrodilló para pedirle a su amada que se casara con él. Este emotivo momento provocó aplausos por parte de los viajeros del avión. Los internautas también se han dejado ver bastante conmovidos y en el video han realizado diferentes comentarios.



“¡Ayyyyyyy no puedo con esta hermosura de pareja! Paula sabe que Dios le regaló el mejor esposo y ángel para vivir este proceso, Dios los bendiga”, “¡En el nombre de Dios que tu esposa estará sana y van a vivir más momentos grandiosos como estos! Todo estará bien”, “El amor que transmites sanara a tu esposa”, se lee en la publicación.



Por otro lado, la cancillería se encuentra haciendo todo lo posible para avanzar con el tema de las visas humanitarias para que la familia de Sergio y Paula puedan estar cerca a la pareja en este duro momento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

