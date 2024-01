Esposo de Ana Karina Soto reveló fotos de cuando trabajaba como stripper

La presentadora de televisión Ana Karina Soto, es considerada por muchos como una de las caras más reconocidas del espectáculo colombiano, pues por años ha acompañado a los televidentes en diferentes producciones y su esposo, Alejandro Aguilar Vásquez, no se queda atrás, pues ha ganado reconocimiento al participar en varias producciones televisivas.

Se sabe que el actor, nació en Ibagué, Tolima, en 1982 y actualmente tiene 41 años de edad, además, se ha destacado como director, productor de televisión y es reconocido por su interpretación de ‘El Cachi’, en la serie de Rosario Tijeras.

La pareja se casó hace más de 10 años y ha logrado consolidarse como una de las relaciones más estables de la farándula colombiana y ha demostrado apoyarse en los diferentes obstáculos que han enfrentado, tanto individualmente como en su relación.



Por medio de su cuenta de Instagram, Alejandro Aguilar compartió una serie de fotografías que sorprendió a sus seguidores, pues aseguró que hace muchos años trabajó como stripper en un reconocido bar de Bogotá.



Tras la publicación, sus seguidores se sorprendieron y el actor fue tema de conversación, pues se puede ver muy ligero de ropa sobre un escenario, donde al parecer bailaba con un sombrero, de igual modo, hay quienes han asegurado que este habría sido el primer empleo del actor.

Así mismo, el actor aprovechó el momento e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de proteger y luchar por los sueños, sin tener en cuenta el qué dirán.



“Amigos, amigas, soñadores, aspirantes, etc. Protejan sus sueños, nadie tiene la verdad, seguramente escucharas muchos NO, pero, recuerda, nuestra carrera está construida con muchos ‘NO’. Seguramente fui y dirán, o dijeron: el stripper, el put*, el bailarincito, la boleta en tanga, entre otras cosas, pero no pasa nada, los que venimos de la cultura del esfuerzo, no tenemos nada que perder, nunca tuvimos nada. Con el tiempo tendrás una ‘poderosa alma de teflón’”, comenzó dijo Alejandro Aguilar.



“Te invito a seguir soñando, a luchar y trabajar fuerte por tus sueños, ojo, no dejes por fuera la disciplina, ella es una maravillosa cómplice para lograrlo. Abraza tu crudo y poético pasado, nada te hará ser mejor que el camino recorrido… método, ensayo, error, todo suma. Después entenderás muchas cosas”, puntualizó.



Además, el esposo de Ana Karina Soto aseguró que siente un gran amor y agradecimiento por sus amigos de Apolo’s Men, recalcando que siempre estará agradecido y que no siente vergüenza por su pasado.

