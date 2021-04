Los turbios negocios del esposo colombiano de la actriz Ninel Conde

En octubre de 2020, el mundo del entretenimiento latinoamericano quedó atónito ante un llamativo suceso: una nueva boda de la actriz y cantante mexicana Ninel Conde.



La mujer, en una ceremonia discreta, pero lujosa, fue hasta el altar con Larry Ramos, un empresario colombiano nombrado en algunos círculos de la alta sociedad mexicana.

(Lea también: El FBI capturó al colombiano Larry Ramos, esposo de Ninel Conde)

Ramos, como se sabría después, llevaba muchos años codeándose con la crema y nata de la farándula de ese país.



Pero volvamos a octubre de 2020. Recordemos el ‘sí, quiero’ dicho por los novios.



Durante varios días circularon imágenes del matrimonio, de la fiesta y, sobre todo, de la felicidad de Conde al lado de su nuevo amor.



Sin embargo, por ese entonces también se destaparon las primeras fichas de un misterioso rompecabezas que terminó con la detención de Ramos, el pasado 16 de abril, por fraude.¿Qué hizo el empresario para ser aprehendido por el FBI?

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO puede ver las publicaciones aquí: uno y dos)

Una pirámide con el dinero de ‘La Guzmán’

Desde antes del matrimonio entre Larry Ramos y Ninel Conde se conocieron algunas evidencias judiciales según las cuales Ramos habría estafado a la rockera Alejandra Guzmán con un fraude de pirámide.



Esto también se dio a raíz de un episodio sentimental: el colombiano tuvo una relación con Frida Sofía, la hija de Guzmán.

(Le contamos: Conozca a los actores de la versión mexicana de 'Pasión de Gavilanes')

Dice ‘El Universal’, de México, que Frida tuvo una relación transitoria con Ramos. Nada particularmente serio. Durante ese periplo amoroso, sin embargo, le advirtió a su madre que no hiciera negocios con Ramos, pues, al parecer, el colombiano le hablaba con frecuencia de posibles oportunidades de inversión.



Una vez Frida y Ramos separaron sus caminos, algo más ligó a la familia de ‘rockstars’ con el empresario: los negocios.



“Yo le dije (a mi mamá). Más que nada le rogué así de ‘por favor, no hagas negocios con un exnovio mío’. Y ahí está otra vez… ¿por qué con mis ex novios?, así de ‘invierte tu dinero en otra compañía por favor mamá’. Ok, le pasé lo de que invirtiera, ok, pero luego empieza a tener sus reuniones de negocios en el barco, cuando este… tiene un penthouse de oficina así divino (…) ¿Por qué tiene que ser en el barco del señor?, un poquito de respeto, digo nada más porque ya no salgo con él’, pero es lo mismo”, indicó Frida Sofía durante una entrevista con el periodista Gustavo Infante.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

Más adelante se supo que Ramos habría captado alrededor de 4 millones de dólares de ‘La Guzmán’. Por ello la cantante lo denunció de manera formal.



Medios mexicanos indicaron que los cargos principales, y las acciones con las cuales habría cometido las estafas, son fraude postal y fraude electrónico. Estos delitos, según la página oficial del Servicio Postal de Estados Unidos, se relacionan con el envío y la consignación de cheques y papeles de pago que no están debidamente diligenciados o que, por una u otra razón, llegan a ser ilegales.



Después de lo dicho por las Guzmán, se conoció el caso de Cinthia Velarde, una empresaria mexicana de entretenimiento.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

Ella también fue ‘saboteada’ por Ramos a partir del fraude piramidal. Según dijo en conversación con el programa ‘Ventaneando’, el hecho de que Alejandra Guzmán hiciera parte del ‘proceso de inversión’ animaba a muchas personas a participar.



Velarde fue quien le hizo un seguimiento mayor al caso de Ramos. De hecho, contó que la denuncia formal se dio a finales de 2019, pero “la denuncia del FBI la pusimos en noviembre en 2020”.



Dos meses después de la boda del colombiano con Conde.

(Puede leer: Tres de cada diez colombianos son víctimas de fraudes en línea)

El monto del fraude

Facebook Twitter Linkedin

Ninel Conde durante la ceremonia de los premios Lo Nuestro, en 2014. Foto: Gastón de Cárdenas. Archivo EFE

‘Suelta la sopa’, reconocido programa mexicano de entretenimiento, dio a conocer algunos documentos vinculados al caso de Ramos. Se supo que el colombiano tiene una deuda total de 22 millones de dólares (casi 8 billones de pesos colombianos) a raíz del fraude piramidal.



El esposo de Ninel Conde fue detenido el viernes 16 de abril, después de que ambos asistieran a los Latin Music Awards 2021.



Ramos, de 34 años, permaneció en reclusión en el Centro Federal de Detención, en Miami.



El colombiano fue liberado poco después debido a que está a la espera del juicio, por lo tanto, no podrá salir de Florida.

¿Qué dijo Ninel Conde?

La actriz y cantante, recordada por su participación en ‘Mar de amor’ y ‘El señor de los cielos’, se desligó por completo de los negocios de Ramos, asegurando que su relación es estrictamente personal.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).

Mediante un comunicado difundido en redes sociales se dio a conocer que Ninel “es totalmente ajena a los negocios y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley”.

(Le puede interesar: Estos son los dos más grandes estafadores colombianos)

Tendencias EL TIEMPO