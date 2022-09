Desde hace unos dos años está tomando fuerza una tendencia en redes que ha causado gustos y desacuerdos entre los usuarios. Se trata del ‘tradwife’ (una abreviatura de ‘traditional wife’, que en español significa ‘esposa tradicional’).



En varias redes sociales como Tik Tok, YouTube, Facebook e Instagram nos podemos topar con 'hashtags' como #tradwife, #esposasumisa o #mujersumisa, utilizado por un grupo de mujeres que apoyan la idea de regresar a la noción tradicional de un ama de casa sumisa, dispuesta a complacer a su marido e hijos, cumplir todas las tareas del hogar y ‘lucir bonitas’ para sus esposos. Es una expectativa similar a la que se tenía de la mujer en la década de los 50.

Este es un movimiento de mujeres blancas de clase media-alta que se inició en Estados Unidos y Reino Unido, pero que con el uso de las redes se ha expandido a otros lugares, a esposas que están de acuerdo con la idea de que la sumisión es la clave para un matrimonio feliz y consideran que la casa es el espacio que deben ocupar en la sociedad, según explica el diario español ‘ABC’.



Parece que las amas de casa tradicionales se han reinventado, y no solo son mujeres que han dejado de lado su vida profesional para cuidar a los miembros de su hogar, sino que están dispuestas a mostrar en redes lo bueno que puede llegar a ser.



El tema no deja de ser polémico teniendo en cuanta que este grupo se declara antifeminista, por lo que no están de acuerdo con la figura de la mujer que decide no tener hijos, esposo o que prioriza su vida profesional. Desde su punto de vista, han preferido “rescatar su feminidad” y regresar al lugar que se les dio según los “principios bíblicos”, según rescata ‘ABC’.



(Puede leer: Piqué y su 'plan maestro' para asegurar la crianza de sus hijos, con Clara Chía).

Es claro que retomar esas ideas en medio de otros movimientos sociales que buscan la liberación de la mujer resulta ser muy polémico.



Dixie Andelin Forsyth, autora del libro ‘Fascinating womanhood for the timeless woman’ –Fascinante feminidad para la mujer atemporal–, de 2018, ha asegurado: “Las mujeres en el Reino Unido y en otros lugares han tenido suficiente feminismo (…) Les damos las gracias a las feministas por los pantalones, pero vemos la vida de una manera diferente”, según recogió ‘El País’.



Algunas feministas han recalcado que cualquier mujer es libre de dedicarse a lo que quiera, si eso la hace feliz: “No son mutuamente excluyentes. El feminismo se trata principalmente de tener poder para elegir, luchar por la equidad y nuestros derechos a la autonomía corporal”, han comentado en videos de mujeres que promueven ser la esposa tradicional.



(Lea también: Detenida una iraní por haber comido en un restaurante de Teherán sin hiyab).



A Forsyth también le han respondido: “No solo los pantalones, querida. La cuenta bancaria a tu nombre, tu derecho al voto y la prohibición de que tu marido te viole y golpee. Por nombrar algunas cosas”.



¿Viviría como una esposa tradicional o preferiría ser otro tipo de mujer?

Más noticias

-Polémica por 'influencer' que dice que solo sale con gerentes

-Reportero salva a enfermera atrapada en inundaciones del huracán Ian

-La mujer que se enfrentó a Zara y logró vencer al gigante textil en un juicio

-De no creer: Tiktoker come cangrejos vivos en medio de una transmisión

-Mujer aplica a empleo en Nike con hoja de vida en un pastel

Tendencias EL TIEMPO