El mundo todavía llora la pérdida de Vicente Fernández, uno de los exponentes de la música en español más importantes del mundo. Tras su fallecimiento, en diciembre de 2021, los ojos del planeta quedaron puestos en su familia.



Es conocido que ‘Chente’ mantuvo un largo matrimonio con Doña ‘Cuquita’, la mamá de sus hijos. La mujer llamada así de cariño, en realidad lleva por nombre María del Refugio Abarca Villaseñor.



Durante décadas se especuló que el artista era infiel en ocasiones a su esposa. Aunque los rumores nunca fueron confirmados, todavía hay quienes aseguran que son reales. Ahora, la viuda del 'Charro de Huentitán' habló del tema.



Hace unos días la mujer se encontraba en un evento en homenaje a la memoria de su esposo, celebrado en Estados Unidos, cuando fue abordada con preguntas sobre Fernández. Con buen humor, ‘Doña Cuquita’ respondió y demostró que no le interesaban las aventuras del artista.



El video fue publicado en el canal de Youtube de la periodista Nelssie Carrillo, quien fue una de las que realizó los interrogantes. Cuando la cuestionaron sobre las infidelidades aseguró que lo más importante era el bienestar de ‘Chente’: "Si él era feliz, yo soy (era) feliz también con él”.



Los integrantes de la prensa que hablaron con ‘Cuquita’ se sorprendieron ante la contestación tranquila de la viuda. Incluso manifestó que no le molestaba lo que hiciera su esposo lejos de su hogar.



“Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga", señaló.



La mujer celebró sus 75 años el pasado mes de marzo. Este fue el primer cumpleaños en casi seis décadas que vivió sin su esposo, que partió del mundo debido a una falla multiorgánica y complicaciones médicas después de una caída en su hacienda en México.

