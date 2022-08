(Siga leyendo: Sequías: Así está impactando la falta de agua a países que no la habían padecido).

“Así es, mi Tata, te felicito. ¡Que viva Tata, carajo! La que no revisa el celular, pero lo coge de vez en cuando para hacer transferencias jajaajajaja”, bromeó el intérprete de ‘Te empeliculaste’, quien aprovechó para mandar un mensaje a sus colegas. “Cuídense, compadres, de la suyas”, concluyó.



El video no tardó en hacerse viral y desató una ola de reacciones por parte de los internautas. Pese a que algunos compartieron la jocosidad del momento con el cantante vallenato y se identificaron con el consejo de ‘Tata’, otros se refirieron a aspectos más íntimos de su relación. “Ella es cacho contento, la tiene clara y no se da mala vida”, fue uno de los comentarios que recibió la pareja en Instagram.

La pareja cuando aún se encontraban en la etapa del noviazgo. Foto: Instagram: @tatabecerraq

Por su parte, figuras como el ‘Mono’ Zabaleta y ‘Rafa’ Pérez también aludieron al controvertido momento, aplaudiendo y felicitando a la mujer que recientemente fue comparada con Georgina Rodríguez, esposa del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, debido a su increíble parecido físico.



Hace tan solo unos meses, la pareja se encontraba en el ojo del huracán luego de que en una dinámica de preguntas y respuestas, en las historias de Instagram de la abogada costeña, ‘Tata’ respondiera al interrogante de si “alguna vez había pillado a Peter en cosas raras con otra mujer”.



Su respuesta hizo eco en la mente de sus seguidores, quienes no dejaron pasar por alto sus declaraciones. “Una vez sí – que no vea él este video – y fue porque tenía que hacer algo en el teléfono, porque yo no acostumbro a revisar teléfonos ni nada, eso a mí no me gusta”, respondió la madre de las hijas del cantante vallenato.



Ahora, el debate acerca de revisar o no el celular de la pareja sentimental vuelve a la mesa, pero esta vez de la mano de una de las parejas más estables del gremio vallenato. ¿Qué opina usted?

