Esposa de participante de ‘La Casa de los famosos’ estaría en embarazo: esto se sabe

En 'La casa de los famosos Colombia' se reunieron varias personalidades de la farándula colombiana para participar en el ‘reality’, en el cual deben estar dentro de una casa estudio durante varios meses, mientras son vigilados las 24 horas del día por diversas cámaras a las que pueden acceder los internautas por medio de VIX.



Una de las celebridades más destacadas en el concurso es Omar Murillo, también conocido como ‘Bola 8’, puesto que aprovecha cualquier momento para sacarle una sonrisa a sus compañeros interpretando a un personaje femenino.

Recientemente, su esposa Koral Costa, con quien lleva poco más de 14 años juntos, reveló en una entrevista con 'Buen día, Colombia' que tenía sospechas de estar embarazada, pues se había realizado dos pruebas y ambas habían salido positivas.



Sin embargo, no quería hacerse muchas ilusiones porque aún no se había realizado la prueba de sangre: “Llevo dos pruebas de farmacia y las dos me han salido positivas, esperemos que la de consultorio, la de sangre, me salga también positiva y bueno, esperemos que esta emoción dure y que no sea solo una ilusión”, dijo Koral en un 'reel' del programa.



¿Cuál fue el resultado de la prueba de sangre?



Resultados de la prueba de embarazo. Foto: Instagram: @koralladiva

Hace unas pocas horas, la también cantante le dejó ver a sus más de 400 mil seguidores en Instagram que ya le estaban realizando una extracción de sangre con el siguiente mensaje: “Ya en la prueba, esperemos resultados, lo que Dios quiera recibo con amor”.



Tras un par de minutos de espera, 'Koral la diva' publicó una foto en la que se veía el resultado del examen, el cual salió negativo. Al parecer esta noticia fue desalentadora para la 'influencer': “Estaba muy ilusionada, pero el tiempo de Dios es perfecto”.



Durante la entrevista con ‘Buen día, Colombia’, Koral Costa expresó que ella y Omar Murillo realmente no estaban buscando tener un bebé, pero que estaría feliz en caso de que sucediera: “Sería una gran bendición, nada llega sin un propósito de Dios”.



Además, como su esposo continúa dentro de ‘La casa de los famosos’ quiso enviarle el mensaje de que sin importar los resultados, él debía continuar para convertirse en el ganador.



“Si esto llega a ser cierto, eso te tiene que dar más motivación, no quiero que me digas: ‘Me voy a salir, me voy a ir’, al contrario, a ganarse esa plata porque yo quiero que mi embarazo sea por allá en España o Venecia, que él me nazca en otro país”, culminó la ‘influencer’.

Omar murillo y su esposa koral se sometieron al test del amor

