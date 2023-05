Recientemente, una mujer de ascendencia mexicana se hizo viral en redes sociales, tras revelar las "angustias económicas" que vive en su día a día, al estar casada con un multimillonario.



Linda Andrade vive con su esposo en Dubai, una de las ciudades más ricas a nivel mundial, debido a que hace parte de los siete productores con mayor fuente de petróleo, de acuerdo con el 'BP Statistical Review of World Energy'.

A través de su cuenta de TikTok, Andrade publica los costosos regalos que su esposo, Ricky Andrade, le compra a diario. Pues como miembro de Forex Training, una plataforma de inversión que vende y compra divisas, el hombre cuenta con un capital multimillonario que le permite gastar en los deseos más excéntricos, según el 'New York Post'



Desde bolsos de la casa de modas Channel, Zapatos de Saint Laurant, Rolex y hasta joyería de Tiffany, por nombrar algunos artículos son los gustos que la mujer recibe o adquiere casi a diario, cuando no se encuentra en yates y viajando.



Como un blog, la mujer relata a través de la plataforma asiática, cómo es su vida al estar casada con un millonario, dónde viven, qué tiendas visitan, a qué restaurantes de lujo van a cenar y todo tipo de aficiones.

Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones, Andrade fue blanco de críticas, tras revelar de manera irónica las “angustias” y las desventajas de estar casada con su esposo.



En el clip relata que "lo peor" de su vida, es "Lucir 10 de 10", siempre contar con "Demasiada comida", "Volar en primera clase y que en todo momento viajemos, ya estoy cansada", y "Que me compre muchas cosas".



Fueron algunas de las quejas que la mujer de 23 años narró, mientras mostraba zapatos de lujo, comidas exóticas e incluso el Lamborghini de su marido, cuando afirmó que nunca la dejaba manejar.



Ante el video, los comentarios de algunos seguidores e internautas de la red no se hicieron esperar, pues en ellos se podía leer: "Problemas que quiero tener",“Qué vida tan dura”, " ¿No te cansas de publicar todo sobre ser una esposa millonaria?" y "Se ríe de los pobres" , fueron las opiniones más destacadas.



La mujer que ya completa más de 530 millones de adeptos en su cuenta de TikTok, mantiene a sus espectadores a la expectativa con las muestras de su estilo de vida.

