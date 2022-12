El enfrentamiento judicial entre la influenciadora Andrea Valdiri y el cantante Lowe León mantiene a sus seguidores a la expectativa por lo que podrán indicar los resultados de una prueba de paternidad que se le practicó a su hija.

Ambos tienen una disputa legal desde que se separaron, pues León ha acusado a su ex de impedirle acercarse a la menor y vulnerar supuestamente sus derechos. En cambio, la barranquillera sostiene que Luis Eduardo -nombre de pila del artista- no ha cumplido con sus obligaciones como padre de la pequeña. Por ello, interpuso una demanda de filiación extramatrimonial.



En el mes de noviembre, por orden de un juez la menor debió acudir a la prueba de ADN. Según lo registrado por algunos curiosos, Valdiri y León tuvieron que verse las caras en el centro médico. De hecho, a partir de videos difundidos en redes sociales, salieron juntos del lugar.

Al llegar a la puerta del recinto, la niña estuvo a punto de llorar. “No se quiere ir”, se oyó decir a León, quien vestía ropa deportiva e iba con gafas oscuras y gorra. “Le sacaron sangre”, dijo, por su parte, Valdiri cuando vio a las personas que la esperaban.

Esposa de Lowe de León explotó

Lowe León, Liceth Córdoba y Andrea Valdiri. Foto: Instagram: @licethcordobar / @andreavaldirisos

La abogada Liceth Córdoba es la esposa de Lowe León, con quien tiene un hijo. Aunque se ha mantenido al margen del proceso judicial y lo que se diga de su marido y la barranquillera, esta vez explotó por un comentario de un usuario de Instagram.



Compartió a sus más de 200 mil seguidores de la plataforma unas fotos de su pequeño, vestido con los colores navideños, y al frente del árbol decorado.

“Las mejores cosas son aquellas que se regalan con el alma, se reciben con el corazón y se agradecen con una SONRISA. Feliz navidad”, escribió para acompañar las imágenes. “La felicidad radica más en dar que en recibir”, concluyó.



León comentó la publicación: “Piti les manda a decir que feliz Navidad”. Al igual que él, otras personas aplaudieron la alegría del niño y les enviaron a los esposos mensajes con los buenos deseos para esta temporada.

Sin embargo, una persona expresó: “El niño es lindo, pero Adhara es mucho más linda”. La comparación que hizo sobre la apariencia del menor con la hija de Andrea Valdiri no fue bien recibida por Córdoba.



“Si intentas ofender o poner a competir a dos ángeles, estás loca”, sentenció. No solo la recriminó con dichas palabras, también le dijo: “Mija, no estamos en competencia, busquen oficio y sigan rascándose si les causa alergia ver a los demás”. Para finalizar el mensaje, le deseó una feliz Navidad.

Como la publicación se difundió ampliamente, la abogada optó por limitar los comentarios, tal vez, para evitar más críticas. Eso sí, otros internautas le han dejado mensajes en cuentas de farándula.



“La gente ya se pasa, no veo la necesidad de ir a comparar dos niños inocentes”, “a mí me daría pena comentar algo así, cómo va a comparar dos niños”, “saquen a los niños de sus amarguras, con ellos no se metan, respeten” y “para qué hacen pública su vida, si no quieren comentarios”, son algunas de las opiniones que se pueden encontrar.

Semanas atrás, Córdoba había enviado un enigmático mensaje justo cuando León y Valdiri estaban en la prueba de paternidad. Grabó un video para su Instagram en el que mostraba el descargue de unas baldosas y señaló: “No regreses las pierdas que te tira, construye una casa con ellas.

Horas después, compartió el versículo de la Biblia, el de Moisés 6:57, el cual dice: “Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres, en todas partes, se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia; porque en el lenguaje de Adán, su nombre es Hombre de Santidad, y el nombre de su Unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo Juez que vendrá en el meridiano de los tiempos”.

