La situación jurídica del futbolista brasileño Dani Alves sigue siendo complicada, pues en medio del proceso que se le sigue por una supuesta agresión sexual a una joven de 23 años su defensa pidió que se le diera libertad condicional, recurso negado por un juez.



Recordemos que desde el pasado 20 de enero permanece en una prisión de Barcelona. Sin embargo, su abogado alegó que no había riesgo de fuga pues tenía residencia junto a su esposa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y que ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que solía tener.

En medio de esto se conoció que su esposa, la modelo Joana Sanz, le pidió el divorcio y desde entonces ha recibido la atención de toda la prensa que incluso averiguó la dirección de su casa y espera por una entrevista que ella aseguró no daría.



Por supuesto, cada uno de sus movimientos han sido foco de comentarios también de los internautas.

Precisamente, estos no dejaron pasar lo que interpretaron como una indirecta al futbolista, y es que Sanz apareció en sus historias de Instagram cantando ‘Fuera del mercado’ de Danny Ocean, tema que invita a botar aquello que ya no sirve con el verso:



Mueve tu cuerpo, felicidad eterna

Siente la electricidad subiendo por tus piernas

Grítale al mundo que tú eres guerrero

La vida es sangre, sudor y fuego



Lo curioso es que la modelo hizo un gesto con su dedo medio, afianzando aún más el mensaje de la canción.

Joana Sanz está cansada de las críticas en medio del escándalo con Dani Alves. Fuente: (Instagram) pic.twitter.com/fjH6gBYwAZ — Show España (@ShowEspana) February 9, 2023

Sin embargo, por medio de sus historias de Instagram aclaró que este “no va dirigido a nadie ni muchísimo menos, simplemente estoy siguiendo la letra de una canción”, pidiendo que no se creara un drama innecesario.



Eso sí, también admitió que no todos los días son fáciles: “Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emocional y los días en que me siento bien me gusta transmitirlo“, tal cual hizo en ese video en el que utilizó la música como terapia.



Según dijo, se enfoca en “intentar estar lo mejor posible en medio de la tempestad, ¿creo que me lo merezco, no?”.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS